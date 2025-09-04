Αυστραλία: Παππούς πήρε κατά λάθος άλλο παιδί από παιδικό σταθμό

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, καθώς ένας παππούς πήρε κατά λάθος άλλο παιδί από τον παιδικό σταθμό που βρισκόταν ο εγγονός του.

Όλα συνέβησαν την Δευτέρα (1/9), όταν ο άνδρας έφτασε στον παιδικό σταθμό First Steps Learning Academy στο νότιο προάστιο Μπάνγκορ για να παραλάβει τον εγγονό του. Ωστόσο, κατά λάθος πήρε ένα άλλο παιδί, το οποίο κοιμόταν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο.

Το λάθος έγινε αντιληπτό μόνο όταν η μητέρα του παιδιού έφτασε στον παιδικό σταθμό και διαπίστωσε ότι -το μόλις ενός ετών- παιδί της δεν ήταν εκεί, σύμφωνα με την εφημερίδα Sydney Morning Herald.

«Δεν μπορώ να περιγράψω το συναίσθημα που ένιωσα», είπε στην εφημερίδα.

«Δεν μπορούσαν να μου πουν το όνομά του [του άνδρα], δεν μπορούσαν να μου πουν ποιος ήταν, δεν μπορούσαν να μου πουν ποιον έπρεπε να παραλάβει. Δεν μπορούσαν να μου πουν πώς έμοιαζε, εκτός από το ότι φορούσε σορτς και ήταν ένας ηλικιωμένος κύριος», εξήγησε η μητέρα, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων ασφαλείας, τα κέντρα φροντίδας παιδιών δεν επιτρέπουν σε κανέναν άλλο εκτός από τους γονείς, κηδεμόνες ή φροντιστές να παραλαμβάνουν τα παιδιά. Ωστόσο, η μητέρα είπε ότι ο παππούς δεν φέρει καμία ευθύνη.

«Δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί του. Δεν είμαστε αναστατωμένοι μαζί του – κατηγορούμε τον παιδικό σταθμό», τόνισε η μητέρα.

Η σύζυγος του παππού είπε στην εφημερίδα Sydney Morning Herald ότι ο ίδιος είναι «καταρρακωμένος» και έχει «αναλάβει την ευθύνη για το λάθος».

«Όταν συνειδητοποίησε το λάθος του, έτρεξε να φέρει το παιδί πίσω», είπε.

Το First Steps δήλωσε στο BBC ότι ο εκπαιδευτικός που εμπλέκεται στο περιστατικό έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τις οικογένειες που εμπλέκονται άμεσα σε αυτό το βαθιά οδυνηρό και μεμονωμένο περιστατικό», δήλωσε η διευθύντρια του παιδικού σταθμού Trisha Hastie.

Πρόσθεσε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ποτέ πριν σε κανέναν από τους παιδικούς σταθμούς του First Steps και ότι έχουν ενισχυθεί οι διαδικασίες για να «διασφαλιστεί ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί».

