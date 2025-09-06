«Μην με δαγκώνεις»: Τα τελευταία λόγια του Έλληνα σέρφερ πριν τον σκοτώσει καρχαρίας στην Αυστραλία

Ο Μερκούρης (Ερμής) Ψυλλάκης είχε πάει για σερφ όταν δέχτηκε την επίθεση του καρχαρία, με τον θάνατό του να ήταν ακαριαίος

Ο Mercury Psillakis είναι ο Έλληνας σέρφερ που έχασε τη ζωή του από επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία

Ο Έλληνας σέρφερ, Μέρκουρη (Ερμής) Ψυλλάκης (Mercury Psillakis) που έχασε τη ζωή του από την επίθεση καρχαρία σε παραλία στο Σίδνεϊ Αυστραλίας, ακούστηκε να φωνάζει «μην με δαγκώνεις», λίγα δευτερόλεπτα πριν βρει τον πρόωρο θάνατό του.

Ο Μερκούρη Ψυλλάκης είχε πάει για σερφ όταν δέχτηκε την επίθεση του καρχαρία, με τον θάνατό του να ήταν ακαριαίος. Ο θάνατός του έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα, η οποία στηρίζει τη σύζυγό του, τη μικρή του κόρη και τον δίδυμο αδελφό του, όπως αναφέρει το sbs.com.au.

Έλληνας σέρφερ - Αυστραλία

Ο Μερκούρη Ψυλλάκης με την σύζυγό του

Τον Μερκούρη Ψυλλάκη και τον αδελφό του, όπως αναφέρουν αυστραλιανά μέσα τους γνώριζαν «σχεδόν όλοι» στο Dee Why. Μάλιστα, τον χαρακτήριζαν ως έναν ζεστό και φιλόξενο άνθρωπο που ήταν πάντα στην παραλία.

Η αστυνομία συνεργάζεται με ειδικούς στην άγρια φύση για να προσδιορίσει το είδος του καρχαρία που εμπλέκεται στην επίθεση.

«Μην με δαγκώνεις»

Μιλώντας στο Sky News Australia, ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Mark Morgenthal, είπε ότι είδε την επίθεση και ότι ο καρχαρίας ήταν ένας από τους μεγαλύτερους που είχε δει ποτέ.

«Υπήρχε ένας άντρας μέσα στο νερό που φώναζε "Δεν θέλω να με δαγκώσεις, δεν θέλω να με δαγκώσεις, μην με δαγκώσεις" και είδα το πτερύγιο του καρχαρία να βγαίνει από το νερό και ήταν τεράστιο.

Τότε είδα την ουρά του καρχαρία να βγαίνει από το νερό και να χτυπιέται. Η απόσταση από το πτερύγιο μέχρι την ουρά φαινόταν να είναι περίπου τέσσερα μέτρα, οπότε στην πραγματικότητα έμοιαζε με καρχαρία έξι μέτρων», είπε ο κ. Morgenthal.

Έλληνας σέρφερ - Αυστραλία

O Μερκούρη Ψυλλάκης με τον δίδυμο αδερφό του

Το θύμα ήταν πατέρας και έμπειρος σέρφερ

Ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, John Duncan, είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι το θύμα ήταν 57 ετών, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «μια τρομερή τραγωδία».

«Ο κύριος είχε βγει περίπου στις 9.30 το πρωί με μερικούς φίλους του», πρόσθεσε. «Από ό,τι γνωρίζουμε, ήταν έμπειρος σέρφερ. Δυστυχώς, φαίνεται ότι ένα μεγάλο ζώο, που πιστεύουμε ότι ήταν καρχαρίας, του επιτέθηκε. Ως αποτέλεσμα, έχασε αρκετά άκρα του σώματός του. Οι συνάδελφοί του κατάφεραν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην ακτή και λίγο αργότερα το σώμα του βρέθηκε να επιπλέει στα κύματα, ενώ δύο άλλα άτομα βγήκαν στη θάλασσα και τον ανέσυραν».

Ο κ. Duncan πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί «γνωρίζουν ότι αφήνει πίσω του μια σύζυγο και μια μικρή κόρη... και αύριο, που είναι η Ημέρα του Πατέρα (σ.σ. στην Αυστραλία), είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη και τραγική μέρα».

Οι επιθέσεις καρχαριών είναι πολύ σπάνιες, με αυτό το περιστατικό να θεωρείται το πρώτο στη Νέα Νότια Ουαλία φέτος.

Η τελευταία φορά που ένα άτομο στο Σίδνεϊ σκοτώθηκε από επίθεση καρχαρία ήταν τον Φεβρουάριο του 2022 - η πρώτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στην πόλη από το 1963.

