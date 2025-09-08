Λίβανος: Ισραηλινά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ - Βίντεο
Οι IDF έπληξαν θέσεις της Χεζμπολάχ στα βορειοανατολικά της χώρας
Επτά ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο βορειοανατολικό τμήμα του Λιβάνου τη Δευτέρα (08/09) ανακοίνωσε το επίσημειο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, Ani. Οι επιθέσεις έγιναν κοντά στα σύνορα του Λιβάνου με τη Συρία, όπου το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι στοχοθέτησε θέσεις της Χεζμπολάχ.
Σύμφωνα με το Ani, τα πλήγματα αυτά είχαν στόχο τα υψώματα της περιοχής Χερμέλ.
Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ δήλωσε ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία στοχοθέτησε «θέσεις της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων θέσεις της δύναμης Ραντουάν», επίλεκτη μονάδα του κινήματος.
Πρόκειται για τα πρώτα ισραηλινά πλήγματα στη χώρα μετά την ανακοίνωση του Λιβάνου την Παρασκευή ότι ο στρατός του θα αρχίσει την εφαρμογή του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, η οποία αποδυναμώθηκε σε μεγάλο βαθμό από πόλεμο με το Ισραήλ.