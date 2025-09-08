Λίβανος: Ισραηλινά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ - Βίντεο

Οι IDF έπληξαν στόχους στην περιοχή Bekaa του Λιβάνου, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Επτά ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο βορειοανατολικό τμήμα του Λιβάνου τη Δευτέρα (08/09) ανακοίνωσε το επίσημειο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, Ani. Οι επιθέσεις έγιναν κοντά στα σύνορα του Λιβάνου με τη Συρία, όπου το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι στοχοθέτησε θέσεις της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το Ani, τα πλήγματα αυτά είχαν στόχο τα υψώματα της περιοχής Χερμέλ.

? [#Video] Israeli strikes hit Hermel heights in northeast Lebanon pic.twitter.com/Zu5kIt0mhN — L'Orient Today (@lorienttoday) September 8, 2025

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ δήλωσε ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία στοχοθέτησε «θέσεις της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων θέσεις της δύναμης Ραντουάν», επίλεκτη μονάδα του κινήματος.

Israeli strikes in northeast Lebanon pic.twitter.com/aFKWS8iy4l — Israel Military Channel (@IsraelMilitaryC) September 8, 2025

Πρόκειται για τα πρώτα ισραηλινά πλήγματα στη χώρα μετά την ανακοίνωση του Λιβάνου την Παρασκευή ότι ο στρατός του θα αρχίσει την εφαρμογή του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, η οποία αποδυναμώθηκε σε μεγάλο βαθμό από πόλεμο με το Ισραήλ.

