Φαρσέρ που βασάνιζε πολυκατοικία στη Γερμανία ήταν τελικά... γυμνοσάλιαγκας

Οι κάτοικοι μιας πολυκατοικίας στη Βαυαρία, στη νότια Γερμανία, που κάλεσαν την αστυνομία για να διερευνήσει το αδιάκοπο χτύπημα των κουδουνιών τους αργά τη νύχτα, έμειναν έκπληκτοι όταν ανακάλυψαν ότι ο ένοχος δεν ήταν ένας έφηβος φαρσέρ, όπως είχαν υποψιαστεί, αλλά ένας γυμνοσάλιαγκας.

Ο γυμνοσάλιαγκας γλιστρούσε πάνω-κάτω στην πλάκα του κουδουνιού, προκαλώντας χάος στο κτίριο, ξυπνώντας τους θυμωμένους κατοίκους από τα κρεβάτια τους πολύ μετά τα μεσάνυχτα, καθώς δεν μπορούσαν να κοιμηθούν λόγω του θορύβου.

Αρχικά υποψιάστηκαν ότι ήταν κλασσική περίπτωση klingelstreich (φάρσας με το κουδούνι), ένα μερικές φορές δημοφιλές χόμπι μεταξύ των ανηλίκων στη χώρα. Η φάρσα με το κουδούνι, ή στα αγγλικά Ding dong ditch, αφορά παιδιά ή νέους που χτυπούν το κουδούνι μιας πόρτας και μετά τρέχουν μακριά πριν τους πιάσουν.

Όμως, όταν τα κουδούνια συνέχισαν να χτυπούν ακόμα και μετά την άφιξη δύο αστυνομικών, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν κανείς στην πόρτα και ο ανιχνευτής κίνησης δεν είχε ενεργοποιηθεί, μια πιο προσεκτική ματιά στην μεταλλική πλάκα του κουδουνιού αποκάλυψε την παρουσία του γυμνοσάλιαγκα, αναφέρει ο Guardian.

«Είχαμε πάει για ύπνο... αλλά δεν συνηθίζουμε να ανοίγουμε την πόρτα μετά τις 10 το βράδυ, οπότε όταν χτύπησε το κουδούνι, προσπάθησα να το αγνοήσω. Σκέφτηκα ότι μπορεί να ήταν τα παιδιά από το εγκαταλελειμμένο σπίτι απέναντι», είπε η Λίζα, 30 ετών, πωλήτρια σε κατάστημα, στην εφημερίδα Bild.

«Αλλά τότε η κουνιάδα μου που μένει στον πάνω όροφο τηλεφώνησε και ρώτησε αν χτυπούσε το κουδούνι μας, καθώς το δικό της δεν σταματούσε. Συνέχιζε να χτυπάει ακόμα και όταν τηλεφωνήσαμε και παρά το γεγονός ότι δεν φαινόταν κανείς στην πόρτα. Ανησυχήσαμε πολύ. Τότε αποφασίσαμε να καλέσουμε την αστυνομία».

Μαζί με τους κατοίκους, η αστυνομία ανακάλυψε τον γυμνοσάλιαγκα να διασχίζει το πάνελ των κουδουνιών στην είσοδο της πολυκατοικίας. «Μπορούσες να δεις ακόμα και τα ίχνη που άφησε καθώς σέρνονταν πάνω από τους αισθητήρες», είπε η Λίζα.

Σε μια δήλωση, ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Schwabach της Βαυαρίας είπε ότι το ζώο «εξουδετερώθηκε, διδάχθηκε τα όρια της επικράτειάς του και τοποθετήθηκε σε ένα κοντινό κομμάτι γρασιδιού».

