Η Γερμανία ετοιμάζεται για πόλεμο αποθηκεύοντας.... ραβιόλι

Μετά τις υγειονομικές προετοιμασίες για πιθανό πόλεμο στην Ευρώπη, οι Γερμανοί κατά πως φαίνεται κάνουν και το...κουμάντο τους για τα τρόφιμα.

Οι γερμανικές αρχές σκοπεύουν να αλλάξουν τη διαδικασία σχηματισμού κρατικού αποθέματος τροφίμων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και πολέμου με τη Ρωσία. Θέλουν να δημιουργήσουν ένα στρατηγικό απόθεμα ζυμαρικών ραβιόλι.

Η αμερικανική εφημερίδα The Washington Post γράφει σχετικά, αναλύοντας το σχέδιο για την προετοιμασία στρατηγικών αποθεμάτων τροφίμων, το οποίο πρότεινε πρόσφατα ο Γερμανός υπουργός Γεωργίας, Αλόις Ράινερ.

Από τη δεκαετία του 1960, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει αποθηκεύσει στρατηγικά αποθέματα με τρόφιμα που απαιτούν μαγείρεμα, όπως δημητριακά, φακές και συμπυκνωμένο γάλα. Η ιδέα του Γερμανού υπουργού είναι τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης ή πολέμου να περιλαμβάνουν περισσότερα έτοιμα τρόφιμα που μπορούν να καταναλωθούν αμέσως μετά το ζέσταμα, όπως τα ραβιόλι σε κονσέρβα.

«Θέλω να επεκτείνω το εθνικό απόθεμα έτοιμων προϊόντων που μπορούν να ζεσταθούν και να καταναλωθούν αμέσως. Αυτά θα μπορούσαν να είναι κονσερβοποιημένα ραβιόλι ή κονσερβοποιημένες φακές ή άλλα παρόμοια προϊόντα», δήλωσε ο υπουργός.

Ο αξιωματούχος εκτιμά το κόστος δημιουργίας ενός νέου αποθέματος ραβιόλι σε 80-90 εκατομμύρια ευρώ. Σχεδιάζει να εμπλέξει εκπροσώπους επιχειρήσεων και μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης που διαθέτουν τις απαραίτητες αλυσίδες εφοδιασμού και χωρητικότητα αποθήκευσης στην υλοποίηση του έργου.

Η επισιτιστική ασφάλεια

«Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια πολιτική κατάσταση στο πλαίσιο της ασφάλειας που μας κάνει όλους να σκεφτούμε. Είναι σημαντικό για μένα, εκτός από την παροχή αμυντικών προϊόντων, να δοθεί μεγάλη προσοχή στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας», τόνισε ο Ράινερ.

Ωστόσο, οι προτάσεις του ήδη αντιμετωπίζουν κριτική λόγω των πιθανών υλικοτεχνικών δυσκολιών στην αναπλήρωση των αποθεμάτων και της περιορισμένης διάρκειας ζωής αυτών των τροφίμων.

«Ο υπουργός τόνισε ότι αυτό το αποθεματικό είναι απαραίτητο όχι μόνο σε περίπτωση πολέμου, αλλά και σε άλλες καταστάσεις κρίσης, όπως φυσικές καταστροφές ή ατύχημα σε πυρηνικό σταθμό. Παρ' όλα αυτά, η απειλή μιας ρωσικής επίθεσης στην Ευρώπη παραμένει η κύρια ανησυχία των Γερμανών πολιτικών και του κοινού», αναφέρει το άρθρο.