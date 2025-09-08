Γονατιστός Ταύρος: Το υβριδικό πλάσμα 5.000 ετών από το Ιράν με έναν μυστηριώδη σκοπό

Ο σκοπός της δημιουργίας του αποτελεί μυστήριο

Γονατιστός Ταύρος: Το υβριδικό πλάσμα 5.000 ετών από το Ιράν με έναν μυστηριώδη σκοπό
Ένα ασημένιο ειδώλιο 5.000 ετών που απεικονίζει έναν ταύρο γονατισμένο σε ανθρωπόμορφη στάση να κρατάει ένα αγγείο με στόμιο, έχει προκαλέσει την περιέργεια των ερευνητών.

Κατασκευάστηκε στη νότια Μεσοποταμία από κάποιον από τον πρωτο-ελαμιτικό πολιτισμό, τον παλαιότερο πολιτισμό στο Ιράν, και πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε σε κάποια τελετή ή τελετή.

Ο ταύρος βρίσκεται στη συλλογή του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης στη Νέα Υόρκη. Έχει ύψος 16,3 εκατοστά και είναι κατασκευασμένος από 98,5% καθαρό ασήμι, σύμφωνα με μια μελέτη του 1970. Μέσα στο κοίλο ειδώλιο, βρέθηκαν πέντε ασβεστολιθικά βότσαλα, τα οποία πιθανότατα συμπεριέλαβε ο καλλιτέχνης για να δημιουργήσει έναν ήχο κροταλίσματος. Οι ίνες που ήταν κολλημένες στο άγαλμα ήταν κατασκευασμένες από ζωικό νήμα

Σε μια μελέτη του 1970 , ο Ντόναλντ Χάνσεν, τότε καθηγητής καλών τεχνών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, περιέγραψε το ειδώλιο ως ένα αξιοσημείωτο μείγμα χαρακτηριστικών εν μέρει ανθρώπου και εν μέρει ζώου. Το κεφάλι βοοειδούς, με καμπύλα κέρατα, ακουμπά πάνω σε ανθρώπινες ωμοπλάτες και το πλάσμα είναι ντυμένο με μια διακοσμημένη ρόμπα που καλύπτει τα γονατιστά πόδια του. Τα απλωμένα χέρια του ταύρου είναι ανθρώπινα, αλλά καταλήγουν σε οπλές που συγκρατούν ένα αγγείο. Το ειδώλιο δεν έχει επίπεδη βάση, σημείωσε ο Χάνσεν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να σταθεί μόνο του σε σκληρή επιφάνεια.

Το ειδώλιο κατασκευάστηκε στο Ελάμ, μια αρχαία περιοχή που αντιστοιχεί στο σύγχρονο νοτιοδυτικό Ιράν. Αυτή η περιοχή ήταν η έδρα των Πρωτο-Ελαμιτών, ενός πρώιμου πολιτισμού στη Εγγύς Ανατολής στην Εποχή του Χαλκού. Οι Πρωτο-Ελαμίτες εφηύραν κυλινδρικές σφραγίδες και χρησιμοποιούνταν για διοικητικούς σκοπούς - πολλοί από τους οποίους απεικονίζουν ζώα σε ανθρώπινες στάσεις. Ο Γονατιστός Ταύρος πιθανότατα κατασκευάστηκε σε αυτήν την Πρωτο-Ελαμιτική παράδοση δημιουργίας μυθικών αλλά ρεαλιστικών υβριδίων ζώου-ανθρώπου.

Δεν είναι σαφές γιατί κάποιος αποφάσισε να κατασκευάσει τον Γονατιστό Ταύρο, δεν αποκλείεται όμως να πρόκειται «ειδώλιο θεμελίωσης». Αυτά τα αντικείμενα θάφτηκαν σκόπιμα κατά την κατασκευή πρωτοελαμικών ναών για να σηματοδοτήσουν συμβολικά ιερό έδαφος. Αν ο Γονατιστός Ταύρος δημιουργήθηκε ως ειδώλιο θεμελίωσης, δεν προοριζόταν να το ξαναδεί κανείς ποτέ.

