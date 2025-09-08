Λονδίνο: Εκκενώθηκε τμήμα του αεροδρομίου Χίθροου - «Πιθανό περιστατικό επικίνδυνων υλικών»

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο του Χίθροου το απόγευμα της Δευτέρας, όταν κλήθηκε η πυροσβεστική για «πιθανό περιστατικό επικίνδυνων υλικών».

Άμεσα εκκενώθηκε ο τερματικός σταθμός 4 με τους επιβάτες να εγκαταλείπουν το κτήριο.

Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου δήλωσε: «Οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε ένα πιθανό περιστατικό επικίνδυνων υλικών στο αεροδρόμιο Χίθροου.

«Εξειδικευμένα πληρώματα έχουν αναπτυχθεί για να πραγματοποιήσουν αξιολόγηση της σκηνής και μέρος του αεροδρομίου έχει εκκενωθεί προληπτικά».