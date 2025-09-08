Λονδίνο: Εκκενώθηκε τμήμα του αεροδρομίου Χίθροου - «Πιθανό περιστατικό επικίνδυνων υλικών»
Στην περιοχή έχουν σπεύσει πυροσβεστικά κλιμάκια για να αξιολογήσουν την κατάσταση, ενώ οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το κτήριο
Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο του Χίθροου το απόγευμα της Δευτέρας, όταν κλήθηκε η πυροσβεστική για «πιθανό περιστατικό επικίνδυνων υλικών».
Άμεσα εκκενώθηκε ο τερματικός σταθμός 4 με τους επιβάτες να εγκαταλείπουν το κτήριο.
Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου δήλωσε: «Οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε ένα πιθανό περιστατικό επικίνδυνων υλικών στο αεροδρόμιο Χίθροου.
«Εξειδικευμένα πληρώματα έχουν αναπτυχθεί για να πραγματοποιήσουν αξιολόγηση της σκηνής και μέρος του αεροδρομίου έχει εκκενωθεί προληπτικά».
