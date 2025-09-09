Τραμπ: Η προεδρική λιμουζίνα θεωρείται από τα ασφαλέστερα μέρη στον πλανήτη

Η ασφάλεια των αρχηγών κρατών δεν είναι ποτέ δεδομένη — κάτι που επιβεβαιώθηκε και πέρυσι, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε στόχος απόπειρας δολοφονίας από τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς. Ευτυχώς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τη γλίτωσε με ένα απλό τραύμα στο αυτί, αλλά το περιστατικό υπενθύμισε γιατί η ασφάλεια του Προέδρου παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.

