Χίθροου: Εκκενώθηκε ο Τερματικός Σταθμός 4 - Συνελήφθη 57χρονος που έφερε πάνω του ύποπτο σπρέι

Ένας άνδρας συνελήφθη μετά από ένα περιστατικό στο βρετανικό αεροδρόμιο Χίθροου που οδήγησε στην εκκένωση του Τερματικού Σταθμού 4 το βράδυ της Δευτέρας (8/9).

Πρόκειται για έναν 57χρονο, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη, καθώς οι Αρχές ανακάλυψαν στα πράγματά του ένα δοχείο με υλικό που πιστεύεται ότι είναι σπρέι CS που χρησιμοποιείται για αυτοάμυνα.

Σύμφωνα με το Sky News, το εν λόγω σπρέι χρησιμοποιείται από τις αστυνομικές δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου – όταν θέλουν να ακινητοποιήσουν άτομα που αποτελούν κίνδυνο για τον εαυτό τους ή για άλλους. Χρησιμοποιείται, επίσης, από τον στρατό σε εκπαιδευτικές επιχειρήσεις και για τη δοκιμή αντιασφυξιογόνων μασκών.

BREAKING: Man arrested after Heathrow Airport incident that sparked evacuation of terminalhttps://t.co/bv3m8qeoz3

— Sky News (@SkyNews) September 9, 2025



Κατά τη χρήση του, η ουσία μπορεί είτε να διασκορπιστεί σε ένα σύννεφο καπνού είτε να διαλυθεί σε υγρό για να χρησιμοποιηθεί ως σπρέι.

Πιστεύεται ότι η ουσία αυτή προκάλεσε αντίδραση σε όσους βρίσκονταν στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα 21 άτομα να αναφέρουν τραυματισμούς στα ασθενοφόρα που έσπευσαν στην περιοχή. Όπως αναφέρει το ίδιο ειδησεογραφικό μέσο, το σπρέι CS τους προκάλεσε ερεθισμό, αλλά κανένας από τους τραυματίες δεν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ύποπτος παραμένει υπό κράτηση, ενώ σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό και η έρευνα συνεχίζεται.

Θυμίζεται ότι γύρω στις 17:00 (ώρα Αγγλίας) η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για «περιστατικό που αφορά σε επικίνδυνα υλικά» και δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, μαζί με αστυνομικούς και ασθενοφόρα.

Δεκάδες πτήσεις καθυστέρησαν και χιλιάδες ταξιδιώτες επηρεάστηκαν από την προσωρινή εκκένωση του Τερματικού Σταθμού 4 το – καθώς η διοίκηση του αεροδρομίου συμβούλεψε τους επιβάτες να μείνουν προσωρινά μακριά από το σημείο.

Παράλληλα, η National Rail ανακοίνωσε ότι τα τρένα για αρκετή ώρα δεν μπορούσαν να σταματήσουν στο τερματικό λόγω του περιστατικού.

