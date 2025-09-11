Ανασκαφές στην Καισάρεια αποκάλυψαν κρανία ελεφάντων ηλικίας... 7,7 εκατ. ετών

Η Καισάρεια αποκαλύπτει τα μυστικά της - Τα σπάνια απολιθώματα ρίχνει φως στον κόσμο της παλαιοντολογίας

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Ανασκαφές στην Καισάρεια αποκάλυψαν κρανία ελεφάντων ηλικίας... 7,7 εκατ. ετών
Στην Καισάρεια της κεντρικής Τουρκίας, οι ανασκαφές αποκάλυψαν ένα σπάνιο εύρημα παγκόσμιας σημασίας: τρία κρανία ελεφάντων, ηλικίας 7,7 εκατομμυρίων ετών. Η ανακάλυψη αυτή έρχεται να προστεθεί στον πλούτο των απολιθωμάτων που έχουν βρεθεί στην περιοχή, η οποία έχει πλέον ονομαστεί «Περιοχή των Ελεφάντων».

Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 2018, κοντά στο φράγμα Γιαμούλα, έπειτα από πληροφορίες που έδωσε ένας ντόπιος βοσκός έναν χρόνο νωρίτερα. Φέτος, η ανασκαφική ομάδα του αρχαιολόγου Omer Dag είχε ιδιαίτερη τύχη. «Μπορούμε να πούμε πως αυτή η χρονιά ήταν η χρονιά του ελέφαντα», δήλωσε ο Dag. «Από το 2018 είχαμε βρει μόνο δύο κρανία. Φέτος, σε μία μόνο σεζόν, ανακαλύψαμε τρία».

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική ανακάλυψη, καθώς το ένα από τα κρανία βρέθηκε με ανέπαφη τη γνάθο του, παρόλο που οι χαυλιόδοντες είχαν υποστεί κάποια φθορά. Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο, η πυκνότητα των απολιθωμάτων ελεφάντων στο σημείο αυτό παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την παλαιογεωγραφία της περιοχής.

Εκτός από τους ελέφαντες, οι ανασκαφές έφεραν στο φως απολιθώματα από προϊστορικές καμηλοπαρδάλεις, μαμούθ, ρινόκερους, τρίδακτυλα άλογα, αντιλόπες, χελώνες, αγριογούρουνα, ακόμη και έναν τίγρη με δόντια σαν μαχαίρια.

*Με πληροφορίες από πρακτορείο anews

