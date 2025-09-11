Η Γερμανία καλεί την Ένωση Τζαμιών να διακόψει τις σχέσεις της με τον Ερντογάν λόγω «αντισημιτισμού»

Η παλιά πόλη της Δρέσδης δίπλα στον ποταμό Έλβα, Γερμανία, την Τρίτη 13 Μαΐου 2025. (AP Photo/Matthias Schrader)

Η γερμανική κυβέρνηση προέτρεψε την κύρια ένωση τζαμιών της χώρας - την Τουρκο-Ισλαμική Ένωση για Θρησκευτικές Υποθέσεις (DITIB) - να διακόψει τις σχέσεις της με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λόγω των αντισημιτικών και ισλαμιστικών δηλώσεών του, σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post.

«Αναμένουμε από την [DITIB] να αποστασιοποιηθεί σαφώς από οργανώσεις και άτομα που διαδίδουν αντισημιτικά μηνύματα ή προωθούν ισλαμιστικά προγράμματα», δήλωσε εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ανησυχίες σχετικά με τη DITIB προέκυψαν μετά τη Συνάντηση Μουσουλμάνων Μελετητών στην Κωνσταντινούπολη στις 22 Αυγούστου, η οποία συγκέντρωσε στην πρωτεύουσα περισσότερους από 150 ισλαμικούς μελετητές από 50 χώρες για να συζητήσουν το θέμα της Γάζας . Η συνάντηση συγκλήθηκε από την Διεθνή Ένωση Μουσουλμάνων Λόγιων και την Τουρκική Προεδρία Θρησκευτικών Υποθέσεων (γνωστή και ως Diyanet), ο πρόεδρος της οποίας, Ali Erbas, κάλεσε τους Παλαιστινίους να χρησιμοποιήσουν «όλα τα νόμιμα μέσα αντίστασης κατά της σιωνιστικής κατοχής, συμπεριλαμβανομένης της ένοπλης αντίστασης».

Η Διεθνής Ένωση Μουσουλμάνων Μελετητών ιδρύθηκε από τον επικεφαλής ιδεολόγο της Μουσουλμανικής Αδελφότητας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε επίσης ο αξιωματούχος της Χαμάς Μαρουάν Αμπού Ρας. Η DITIB υπάγεται στη Diyanet και εξαρτάται οικονομικά από αυτήν. Η DITIB διαθέτει περίπου 1.000 τζαμιά στη Γερμανία και μερικές φορές αποκαλείται «το μακρύ χέρι του Ερντογάν».

Πηγή: Jpost