Τραμπ: «Καλός άνθρωπος» ο Μπολσονάρου – Με εκπλήσσει η καταδίκη του

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την έκπληξή του για την καταδίκη την Πέμπτη από τη δικαιοσύνη, του Βραζιλιανού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος, παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν από την Ουάσιγκτον για να υποστηριχτεί.

«Προκαλεί πολύ κατάπληξη πως μπόρεσε να γίνει αυτό. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που είχαν προσπαθήσει να κάνουν στη δική μου περίπτωση», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος ηγέτης μιλώντας στον Τύπο, αναφερόμενος στις δικές του δικαστικές περιπέτειες, που πάντως δεν είχαν τέτοια κατάληξη.

«Τον είχα γνωρίσει όταν ήταν πρόεδρος της Βραζιλίας. Είναι καλός άνθρωπος», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που κατήγγειλε στο παρελθόν «κυνήγι μαγισσών» σε βάρος του συμμάχου και θαυμαστή του.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς σε βραζιλιάνικα προϊόντα, κυρώσεις σε βάρος του δικαστή του ομοσπονδιακού ανωτάτου δικαστηρίου (STF) που ανέλαβε να χειριστεί την υπόθεση, κι ακόμη ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε άλλα μέλη του κορυφαίου βραζιλιάνικου δικαστικού θεσμού, εξαιτίας της δίκης.