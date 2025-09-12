Οργή στις ΗΠΑ για την «άδικη» καταδίκη του Μπολσονάρου – Σκληρή γλώσσα από Ρούμπιο

Θα υπάρξει «ανάλογη ανταπόδοση» των ΗΠΑ στην «άδικη» καταδίκη του πρώην προέδρου Μπολσονάρου, σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο

Newsbomb

Οργή στις ΗΠΑ για την «άδικη» καταδίκη του Μπολσονάρου – Σκληρή γλώσσα από Ρούμπιο
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διεμήνυσε πως θα υπάρξει η προσήκουσα «ανταπόδοση» από πλευράς ΗΠΑ μετά την επιβολή την Πέμπτη, από το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο (STF) της Βραζιλίας, βαριάς ποινής κάθειρξης στον πρώην πρόεδρο της χώρας Ζαΐρ Μπολσονάρου, για απόπειρα πραξικοπήματος, στο πλαίσιο αυτού που ο υπουργός χαρακτήρισε «κυνήγι μαγισσών».

«Οι πολιτικοί διωγμοί από τον (δικαστή του STF) Αλεσάντρ τζι Μοράις, στον οποίο επιβάλλονται κυρώσεις (σ.σ. από την Ουάσιγκτον) για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζονται, καθώς ο ίδιος και άλλα μέλη του ανωτάτου δικαστηρίου της Βραζιλίας αποφάσισαν να φυλακίσουν άδικα τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρούμπιο μέσω X.

«Θα υπάρξει ανάλογη ανταπόδοση των ΗΠΑ σε αυτό το κυνήγι μαγισσών», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήδη ασκούσε πιέσεις με διάφορες μορφές για να υποστηρίξει τον Ζαΐρ Μπολσονάρου, που δηλώνει θαυμαστής και σύμμαχος του ρεπουμπλικάνου ηγέτη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συνόδευσε το φέρετρο με τη σορό του Τσάρλι Κερκ στο Air Force Two

02:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα - Αισθητός στους κατοίκους

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στις ΗΠΑ για την «άδικη» καταδίκη του Μπολσονάρου – Σκληρή γλώσσα από Ρούμπιο

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατάσταση αποκλεισμού η Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ στο Μέριλαντ – Αναφορές για πυροβολισμούς

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: 27 χρόνια κάθειρξη στον πρώην πρόεδρο Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ

00:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλη άνοδος στην Wall Street – Σε ιστορικά υψηλά και οι τρεις βασικοί δείκτες με την ελπίδα… για μείωση των επιτοκίων

00:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καλάβρυτα: Προφυλακιστέοι ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας

00:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συνελήφθη για φοροδιαφυγή παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι

23:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα της MRB: Για 2 στους 3 πολίτες της Αττικής το εισόδημα δεν επαρκεί για τον μήνα

23:46LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Η throwback φωτογραφία στο Instagram με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Βικτόρια Μπέκαμ: Έρχεται στο Netflix ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

23:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ποινή φυλάκισης τεσσεράμισι ετών επιβλήθηκε στη σύζυγο του Μενέντεζ

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η συγκινητική εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Η μητέρα μου η βασίλισσά μου»!

23:34LIFESTYLE

Πρωταγωνιστής κινεζικών δραμάτων σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 5ο όροφο

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:19ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε τα πλήγματα στο Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Τίβερης όπως Σηκουάνας - Σε 5 χρόνια ελπίζει να υποδεχθεί κολυμβητές, αλλά δεν συμφωνούν όλοι

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Το χειροφίλημα Τραμπ στην Πρώτη Κυρία - Η αντίδραση της Μελάνια

23:05LIFESTYLE

Κάλουμ Τέρνερ για Ντούα Λίπα: «Θέλω να είμαστε για πάντα μαζί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η απόλυτη ανατροπή - Τι λέει το παλιό ημερολόγιο για τον φετινό χειμώνα

20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

02:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα - Αισθητός στους κατοίκους

13:48ΥΓΕΙΑ

«Έβαλε στο mute τη λαχτάρα μου για ζαμπονοτυρόπιτα»: Μια γυναίκα κι ένας άντρας που κάνουν ενέσεις αδυνατίσματος εξομολογούνται στο Newsbomb

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά» απαντά ο Τσελίκ σε ερώτημα για πιθανή επίθεση Ισραήλ στην Τουρκία

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τσάρλι Κερκ «προέβλεψε» τον θάνατό του - Το «στοιχειωμένο» tweet πριν από 11 χρόνια

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Με φωτογραφίες και επικήρυξη 100.000 δολαρίων κυνηγάει το FBI τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η συγκινητική εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Η μητέρα μου η βασίλισσά μου»!

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Και δεύτερος νεκρός στο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό

19:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η «μάχη» της εξέδρας, πόσοι Έλληνες και Τούρκοι αναμένονται στο γήπεδο

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Το χειροφίλημα Τραμπ στην Πρώτη Κυρία - Η αντίδραση της Μελάνια

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι δολοφόνησαν τον Τσάρλι Κερκ - Το κίνημα Trantifa και ο φόβος για νέο εξτρεμισμό

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Πώς πέθαναν Σκαλκώτας, Νέγκας, Μαρινάτος, Σκλάβος: Ο άδοξος θάνατος σπουδαίων Ελλήνων και μιας Αμερικανίδας που λάτρευε την Ελλάδα

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στις ΗΠΑ για την «άδικη» καταδίκη του Μπολσονάρου – Σκληρή γλώσσα από Ρούμπιο

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατάσταση αποκλεισμού η Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ στο Μέριλαντ – Αναφορές για πυροβολισμούς

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Γιατρός παράτησε ασθενή στη μέση του χειρουργείου - Τον έκαναν τσακωτό με τη νοσοκόμα

21:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Οι απειλές κατά της ζωής της μετά την δολοφονία Κερκ - «Θα είσαι η επόμενη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ