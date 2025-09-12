Βραζιλία: 27 χρόνια κάθειρξη στον πρώην πρόεδρο Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος

Στο κέντρο της φωτογραφίας, ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου

Στον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου επιβλήθηκε την Πέμπτη να εκτίσει ποινή κάθειρξης 27 ετών και τριών μηνών για απόπειρα πραξικοπήματος, στην ιστορική δίκη του στο ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο (STF).

Η ποινή του επιβλήθηκε αφού κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία πως συνωμότησε με σκοπό να εξασφαλίσει «την παραμονή του στην εξουσία με αυταρχικό τρόπο», παρά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον κεντροαριστερό διάδοχό του, τον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, στις εκλογές του 2022.

Νωρίτερα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας έκρινε ένοχο τον 70χρονο πρώην πρόεδρο Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022.

Τέσσερις εκ των πέντε δικαστών αποφάνθηκαν ότι ο Μπολσονάρου ηγήθηκε εγκληματικής οργάνωσης που συνωμότησε για να τον διατηρήσει στην εξουσία.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, που είχε ήδη στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι μέχρι το 2030, επέμεινε πως είναι αθώος και υποστήριξε ότι διώκεται για πολιτικούς λόγους.