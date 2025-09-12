Στο Κίεβο ο Πρίγκιπας Χάρι: Υποσχέθηκε βοήθεια σε χιλιάδες τραυματίες πολέμου

Ο Πρίγκιπας Χάρι πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο στο πλαίσιο του έργου του για τους Αγώνες Invictus με στόχο να υποστηρίξει τους δεκάδες χιλιάδες τραυματίες βετεράνους της Ουκρανίας. Ο Δούκας του Σάσεξ πέταξε στην Πολωνία και στη συνέχεια πήρε τρένο με προορισμό την ουκρανική πρωτεύουσα, όπου έφτασε σήμερα το πρωί (12/9)

Είναι η πρώτη του επίσκεψη στο Κίεβο, το οποίο χτυπήθηκε από ρωσικούς πυραύλους κρουζ μόλις πριν από δύο ημέρες, την ίδια νύχτα που πολλά επιθετικά drones από τη Ρωσία παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο και καταρρίφθηκαν. «Έπρεπε να επικοινωνήσω με τη σύζυγό μου και τη βρετανική κυβέρνηση για να βεβαιωθώ ότι είναι εντάξει», δήλωσε.

Ο Χάρι, ο οποίος επισκέφθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο για να υποστηρίξει τα φιλανθρωπικά του ιδρύματα και να συναντήσει τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, δήλωσε ότι θα κάνει «ό,τι είναι δυνατόν» για να βοηθήσει τους Ουκρανούς στρατιώτες και το προσωπικό των υπηρεσιών που τραυματίστηκαν στον τριετή πόλεμο με τη Ρωσία.

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τη διαδικασία ανάκαμψης», είπε. «Μπορούμε να συνεχίσουμε να βοηθάμε τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο και να απαλύνουμε αυτά που βιώνουν. Πρέπει να τα έχουμε στη σκέψη των ανθρώπων. Ελπίζω ότι αυτό το ταξίδι θα βοηθήσει να γίνει κατανοητό στους ανθρώπους, επειδή είναι εύκολο να χάσουν την ευαισθησία τους σε ό,τι έχει συμβεί».

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στο Κίεβο, θα επισκεφθεί το Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Ουκρανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα συναντήσει εκατοντάδες βετεράνους και θα συναντηθεί επίσης με την πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο.

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian ότι είχε προσκληθεί από την Όλγα Ρουντνίεβα, την επικεφαλής του Κέντρου Τραύματος Superhumans στο Λβιβ. «Συνάντησα τυχαία την Όλγα στη Νέα Υόρκη. Ήταν μια τυχαία συνάντηση και τη ρώτησα τι θα μπορούσα να κάνω για να βοηθήσω. Είπε "η μεγαλύτερη επίδραση που θα ήταν να έρθεις στο Κίεβο".

Ο Χάρι, ο οποίος υπηρέτησε 10 χρόνια στον Βρετανικό Στρατό, έχει κάνει εδώ και καιρό τη βοήθεια προς τους τραυματισμένους στρατιώτες έναν από τους πιο σημαντικούς σκοπούς του - ίδρυσε τους Αγώνες Invictus το 2014 για να προσφέρει σε τραυματισμένους βετεράνους την ευκαιρία να αγωνιστούν σε αθλητικές εκδηλώσεις παρόμοιες με τους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

