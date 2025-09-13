Ζελένσκι: Αποκρούσαμε την προώθηση ρωσικών δυνάμεων στο Σούμι

Τον Ιούνιο, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε διακηρύξει πως τα ρωσικά στρατεύματα πρέπει να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας περίπου 10 χιλιομέτρων στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι,

Ζελένσκι: Αποκρούσαμε την προώθηση ρωσικών δυνάμεων στο Σούμι
Ύστερα από σφοδρές μάχες πολλών μηνών, το Κίεβο ισχυρίζεται πως ο ουκρανικός στρατός σταμάτησε την προώθηση ρωσικών δυνάμεων στη περιφέρεια Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας.

«Σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι η ρωσική επιθετική επιχείρηση (στην περιφέρεια Σούμι) αποκρούστηκε πλήρως από τις δυνάμεις μας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram κατόπιν διαβουλεύσεων με την ηγεσία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγού Ολεξάντερ Σίρσκι. Οι εχθροπραξίες σε παραμεθόριες περιοχές συνεχίζονται, αλλά τα ρωσικά στρατεύματα δεν είναι πλέον σε θέση να συνεχίσουν την επίθεσή τους, υποστήριξε ο Ζελένσκι.

Τον Ιούνιο, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε διακηρύξει πως τα ρωσικά στρατεύματα πρέπει να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας περίπου 10 χιλιομέτρων στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη διασυνοριακή επίθεση ανάλογη με την περυσινή στο Κουρσκ.

Σύμφωνα με ουκρανούς στρατιωτικούς αναλυτές, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν έκταση περίπου 200 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιφέρεια Σούμι. Τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τα στρατεύματα της Μόσχας έχουν καταλάβει σχεδόν το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας.

