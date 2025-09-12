Ρωσία: Ουκρανικό drone επιτέθηκε σε πυρηνικό σταθμό

Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτέθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας την Παρασκευή (12/09) σε ένα από τα κτίρια του πυρηνικού σταθμού του Σμολένσκ στην δυτική Ρωσία αλλά καταρρίφθηκε, ενώ δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή τραυματίες, ανακοίνωσε σήμερα μια θυγατρική της ρωσικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom.

Η Ρωσία ανακοίνωσε την Παρασκευή (12/09) πως κατέρριψε κατά τη διάρκεια της νύχτας 221 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς αντιμετώπισε μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου στα τριάμισι χρόνια που διαρκεί η ρωσική επίθεση και ενώ αρχίζουν σήμερα μεγάλα ρωσικά στρατιωτικά γυμνάσια.

Από αυτά τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που «αναχαιτίσθηκαν και καταρρίφθηκαν» από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, εννέα καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας και 28 στην περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, η Αγία Πετρούπολη (βορειοδυτική Ρωσία), ανέφερε το υπουργείο Άμυνας μέσω του Telegram.

Στην περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης, που βρίσκεται μακριά από το μέτωπο και κοντά στις χώρες της Βαλτικής και τη Φινλανδία, η επίθεση αυτή προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα πλοίο στο λιμάνι του Πριμόρσκ, στη Βαλτική Θάλασσα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Αλεξάντρ Ντροζντένκο.

Αυτός ο τελευταίος διευκρίνισε στο Telegram πως η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής πετρελαίου.

Ukraine has launched a major drone attack last night against Western Russia.



Consisting of hundreds of one-way attack drones, mainly targeting military and infrastructure sites in the border regions between Belarus and Northwestern Russia. https://t.co/4CYSKCt1rR pic.twitter.com/zawfuxr98L — OrangeCryptoTech (@OrangeCryptoTec) September 12, 2025

