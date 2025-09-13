11η Σεπτεμβρίου: Χιλιάδες θύματα παραμένουν αγνώριστα 24 χρόνια μετά - Ο σπαρακτικός λόγος

Σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, η Νέα Υόρκη εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Παρά τις αδιάκοπες προσπάθειες των ειδικών, περισσότερα από 1.100 θύματα που έχασαν τη ζωή τους στους Δίδυμους Πύργους δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί.

Η μάχη με τον χρόνο και τη φύση

Το Γραφείο Ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης (OCME) παραδέχεται πως σχεδόν οι μισές από τις διαδικασίες ταυτοποίησης παραμένουν ανοιχτές. Όπως εξηγούν επιστήμονες, η έλλειψη επαρκούς DNA καθιστά το έργο τους σχεδόν αδύνατο. «Ο χρόνος και ο αέρας άλλαξαν τα πάντα. Δεν ξέρω αν η επιστήμη θα μπορέσει ποτέ να τους βρει όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή που μίλησε στη Daily Mail.

Οι ειδικοί εξηγούν πως ο άνεμος της πόλης σκόρπισε πολλά από τα ελάχιστα ίχνη που είχαν απομείνει, ενώ το έργο έγινε ακόμα δυσκολότερο όταν περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνοι συντριμμιών μεταφέρθηκαν σε χώρο υγειονομικής ταφής στο Στάτεν Άιλαντ.

Χιλιάδες θραύσματα, ελάχιστες απαντήσεις

Μία μελέτη του 2011 είχε καταγράψει τον εντοπισμό 4.257 θραυσμάτων ανθρώπινων λειψάνων και περισσότερων από 54.000 προσωπικών αντικειμένων μέσα στα συντρίμμια που μεταφέρθηκαν από το Μανχάταν. Όμως, η φθορά που προκάλεσαν οι καιρικές συνθήκες, η φωτιά, το νερό, ακόμη και τα καύσιμα που έκαιγαν τότε, έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος του DNA.

«Η φωτιά, το νερό, ο ήλιος, η μούχλα, τα βακτήρια, τα καύσιμα και τα χημικά – όλα αυτά καταστρέφουν το DNA», τόνισε στο NPR ο Μαρκ Ντεζάιρ, αναπληρωτής διευθυντής βιολογίας του OCME.

Το μήνυμα ελπίδας

Παρά τις δυσκολίες, ο επικεφαλής ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης, Τζέισον Γκρέιαμ, διαβεβαίωσε πως «σχεδόν 25 χρόνια μετά την καταστροφή, η δέσμευσή μας να ταυτοποιήσουμε τους αγνοούμενους και να τους επιστρέψουμε στις οικογένειές τους παραμένει ακλόνητη».

Ο Ντεζάιρ από την πλευρά του δηλώνει αισιόδοξος ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις ίσως ανοίξουν ξανά τον δρόμο για απαντήσεις: «Συνεχίζουμε να επιστρέφουμε σε δείγματα που δεν είχαν DNA. Σήμερα μπορούμε να κάνουμε πράγματα που ούτε πέρυσι δεν ήταν εφικτά».