11η Σεπτεμβρίου: Χιλιάδες θύματα παραμένουν αγνώριστα 24 χρόνια μετά - Ο σπαρακτικός λόγος

Η μάχη με τον χρόνο και τη φύση

Newsbomb

11η Σεπτεμβρίου: Χιλιάδες θύματα παραμένουν αγνώριστα 24 χρόνια μετά - Ο σπαρακτικός λόγος
AP/Richard Drew
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, η Νέα Υόρκη εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Παρά τις αδιάκοπες προσπάθειες των ειδικών, περισσότερα από 1.100 θύματα που έχασαν τη ζωή τους στους Δίδυμους Πύργους δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί.

Η μάχη με τον χρόνο και τη φύση

Το Γραφείο Ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης (OCME) παραδέχεται πως σχεδόν οι μισές από τις διαδικασίες ταυτοποίησης παραμένουν ανοιχτές. Όπως εξηγούν επιστήμονες, η έλλειψη επαρκούς DNA καθιστά το έργο τους σχεδόν αδύνατο. «Ο χρόνος και ο αέρας άλλαξαν τα πάντα. Δεν ξέρω αν η επιστήμη θα μπορέσει ποτέ να τους βρει όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή που μίλησε στη Daily Mail.

Οι ειδικοί εξηγούν πως ο άνεμος της πόλης σκόρπισε πολλά από τα ελάχιστα ίχνη που είχαν απομείνει, ενώ το έργο έγινε ακόμα δυσκολότερο όταν περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνοι συντριμμιών μεταφέρθηκαν σε χώρο υγειονομικής ταφής στο Στάτεν Άιλαντ.

Χιλιάδες θραύσματα, ελάχιστες απαντήσεις

Μία μελέτη του 2011 είχε καταγράψει τον εντοπισμό 4.257 θραυσμάτων ανθρώπινων λειψάνων και περισσότερων από 54.000 προσωπικών αντικειμένων μέσα στα συντρίμμια που μεταφέρθηκαν από το Μανχάταν. Όμως, η φθορά που προκάλεσαν οι καιρικές συνθήκες, η φωτιά, το νερό, ακόμη και τα καύσιμα που έκαιγαν τότε, έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος του DNA.

«Η φωτιά, το νερό, ο ήλιος, η μούχλα, τα βακτήρια, τα καύσιμα και τα χημικά – όλα αυτά καταστρέφουν το DNA», τόνισε στο NPR ο Μαρκ Ντεζάιρ, αναπληρωτής διευθυντής βιολογίας του OCME.

Το μήνυμα ελπίδας

Παρά τις δυσκολίες, ο επικεφαλής ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης, Τζέισον Γκρέιαμ, διαβεβαίωσε πως «σχεδόν 25 χρόνια μετά την καταστροφή, η δέσμευσή μας να ταυτοποιήσουμε τους αγνοούμενους και να τους επιστρέψουμε στις οικογένειές τους παραμένει ακλόνητη».

Ο Ντεζάιρ από την πλευρά του δηλώνει αισιόδοξος ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις ίσως ανοίξουν ξανά τον δρόμο για απαντήσεις: «Συνεχίζουμε να επιστρέφουμε σε δείγματα που δεν είχαν DNA. Σήμερα μπορούμε να κάνουμε πράγματα που ούτε πέρυσι δεν ήταν εφικτά».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:18ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: SOS για την Αττική - 35,6% μειώθηκαν τα αποθέματα νερού σε έναν χρόνο

08:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία Κρήτης: «Άρχοντας» μέσα στη φυλακή επίορκος αστυνομικός - Επαφή των αδερφών της καμόρα - Είχε κινητό στο κελί με κωδική ονομασία «Σανταμ Χουσεΐν»

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Το παρελθόν του εκτελεστή του Τσάρλι Κερκ - Πώς από αριστούχους έγινε φονιάς

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Concept Three δείχνει το μελλοντικό Hyundai Ioniq 3

07:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανήλικοι εισέβαλαν σε σχολείο με μαχαίρι – Τραυμάτισαν μαθητή και προσπάθησαν να διαφύγουν

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες μια ώρα πίσω

07:49LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Οι ετοιμασίες του μικρού Πάρη για το σχολείο

07:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες στον ορίζοντα - Νέα πρόβλεψη του ECMWF

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι ειδικοί αποκαλύπτουν τον σπαρακτικό λόγο για τον οποίο χιλιάδες θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Leapmotor: Παγκόσμια Πρεμιέρα για το νέο B05 στην IAA 2025

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Πρεμιέρα σήμερα για την 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και Λεωφορεία κάθε Σάββατο

07:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου - Δύσκολο 48ώρο με πτώση της θερμοκρασίας

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Επί ποδός πολέμου η αστυνομία - Αναμένονται μεγάλες διαδηλώσεις για μεταναστευτικό και Κερκ

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες που θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: Ανακοίνωσε τη δημιουργία Ανατολικής Φρουράς - Πώς ενισχύει την Ανατολική Ευρώπη

07:00LIFESTYLE

Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού μιλούν στο Newsbomb πριν την πρεμιέρα του «Καλημέρα Ελλάδα»

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι πρόστιμα θα πληρώνουν από σήμερα οι παραβάτες οδηγοί

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ πάει ΔΕΘ: Απόλυτος στόχος η ανάδειξη ως ρεαλιστική κυβερνητική εναλλακτική

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γονικές παροχές και δωρεές: Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρήματων – Τι ισχύει για τα δώρα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φθινοπωρινό «σκίρτημα» του Τσατραφύλια και η ημέρα «κλειδί» με την πτώση θερμοκρασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:04ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Το παρελθόν του εκτελεστή του Τσάρλι Κερκ - Πώς από αριστούχους έγινε φονιάς

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Έσπασαν καρδιές στις ΗΠΑ: Η συγκλονιστική ομιλία της συζύγου του Τσάρλι Κέρκ, Έρικα: «Η φωνή του δεν θα σταματήσει να ακούγεται»

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 28 ετών η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

08:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία Κρήτης: «Άρχοντας» μέσα στη φυλακή επίορκος αστυνομικός - Επαφή των αδερφών της καμόρα - Είχε κινητό στο κελί με κωδική ονομασία «Σανταμ Χουσεΐν»

22:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Η χειρότερη Εθνική την πιο... ακατάλληλη στιγμή – Εκτός τελικού και πάει για το χάλκινο

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι πρόστιμα θα πληρώνουν από σήμερα οι παραβάτες οδηγοί

07:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες στον ορίζοντα - Νέα πρόβλεψη του ECMWF

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Σεπτεμβρίου: Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά σήμερα

06:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ισχυρότατος σεισμός στην Καμτσάτκα - Προειδοποίηση για τσουνάμι στον Ειρηνικό

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

07:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανήλικοι εισέβαλαν σε σχολείο με μαχαίρι – Τραυμάτισαν μαθητή και προσπάθησαν να διαφύγουν

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γονικές παροχές και δωρεές: Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρήματων – Τι ισχύει για τα δώρα

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 3 Σλοβάκοι που απήγαγαν και βίαζαν 3 μέρες 12χρονη, καταδικάστηκαν σε 53 χρόνια - Συγκλόνισε το παιδί στη δίκη

06:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Επιχείρηση ανασυγκρότηση για την Εθνική, για το πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια!

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο - Εντοπίστηκε μετά από ώρες σε χαράδρα

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες μια ώρα πίσω

07:49LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Οι ετοιμασίες του μικρού Πάρη για το σχολείο

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Όσα γνωρίζουμε για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ