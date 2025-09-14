Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για σαμποτάζ στο ρωσικό σιδηροδρομικό δίκτυο - Ουκρανική πηγή

Πηγή από την υπηρεσία Πληροφοριών του στρατού της Ουκρανίας (GUR) δήλωσε σήμερα στο AFP ότι το Κίεβο ευθύνεται για δύο επιχειρήσεις δολιοφθοράς αυτό το Σαββατοκύριακο εναντίον του σιδηροδρομικού δικτύου της Ρωσίας, από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Σε μήνυμα προς το AFP η ανώνυμη αυτή πηγή επεσήμανε ότι η GUR σε συνεργασία με μονάδες του ουκρανικού στρατού εξαπέλυσε χθες Σάββατο επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Οριόλ καθώς και μία ακόμη σήμερα το πρωί στην περιφέρεια του Λένινγκραντ.

Νωρίτερα ο κυβερνήτης του Λένινγκραντ, ο Αλεξάντερ Ντροζντένκο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι δύο τρένα εκτροχιάστηκαν σε διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας αυτής της δυτικής Ρωσίας, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Εξάλλου χθες το βράδυ έκρηξη σημειώθηκε σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στη δυτική περιφέρεια Οριόλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι.

