Εικόνες φρίκης: Νεαρός Παλαιστίνιος με ειδικές ανάγκες κακοποιήθηκε από συγγενείς του - Βίντεο

Στη Yatta, κοντά στη Χεβρώνα, αναφορές που προβλήθηκαν από πολλά ΜΜΕ δείχνουν ότι ένας νεαρός Παλαιστίνιος με ειδικές ανάγκες δέθηκε σε έναν τοίχο από τους συγγενείς του για μια μικρή κλοπή.

Σύμφωνα με βίντεο που μοιράστηκε στο λογαριασμό του στο X το Middle East 24, τον χτυπούσαν με καλώδια από καουτσούκ ενώ αιμορραγούσε, παρακαλώντας τους να σταματήσουν, ενώ οι γείτονες και η οικογένειά του φέρεται να γελούσαν και να βιντεοσκοπούσαν την κακοποίηση.

Young Palestinian Boy with Special Needs Abused by Relatives in Yatta



In Yatta, near Hebron, reports indicate that a young Palestinian boy with special needs was tied to a wall by his relatives over a minor theft.

He was beaten with rubber cables as he bled, pleading for them… https://t.co/bQlqeWKAc3 — ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) September 14, 2025

Η Χαμάς φέρνει στην επιφάνεια ομήρους πριν από την επιχείρηση στην πόλη της Γάζας

Στο μεταξύ σύμφωνα με σημερινές αναφορές στην ισταηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση KAN η Χαμάς προετοιμάζεται για την έναρξη χερσαίας επιχείρησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στην πόλη της Γάζας και έχει φέρει στην επιφάνεια ορισμένους από τους ομήρους της για να περιπλέξει τις μάχες.

Σύμφωνα με αραβικές πηγές στη Γάζα, ορισμένοι από τους ομήρους κρατούνται σε ιδιωτικά σπίτια, ενώ άλλοι σε σκηνές.

Μια άλλη πληροφορία ανέφερε ότι η Χαμάς είχε διορίσει αρκετούς ανώτερους διοικητές για να ηγηθούν των μαχών επί τόπου.

Σύμφωνα με αραβικές πηγές, οι τέσσερις ανώτεροι αξιωματούχοι είναι:

-Αζ αντ-Ντιν Χαντάντ, επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας·

-Ραέντ Σαάντ, επικεφαλής του τμήματος επιχειρήσεων·

-Μοχάμεντ Όντεχ, επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών·

-Μαχανάντ Ρατζάμπ, ανώτερο στέλεχος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στην Ταξιαρχία της Γάζας.

