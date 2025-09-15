Σατανικό σχέδιο εκδίκησης: Ζευγάρι Ινδών βασάνισε τους εραστές της γυναίκας

Ένα ζευγάρι από περιοχή της Κεράλα στην Ινδία συνελήφθη επειδή παρέσυρε δύο νεαρούς, με τους οποίους η γυναίκα φέρεται να διατηρούσε σχέση για αρκετό καιρό, στο σπίτι τους πριν τους βασανίσει και τους ληστέψει, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στους αστυνομικούς ένας 29χρονος δέχθηκε επίθεση από την οικογένεια της κοπέλας του. Ωστόσο, βρίσκοντας κενά στην κατάθεσή του, η αστυνομία εξέτασε περαιτέρω το θέμα και διαπίστωσε ότι το κατηγορούμενο ζευγάρι φέρεται να βρισκόταν πίσω από την επίθεση. Η αστυνομία είπε ότι το ζευγάρι, αφού φέρεται να τον βασάνισε, τον απείλησε να φτιάξει μια ιστορία για ξυλοδαρμό από την οικογένεια της κοπέλας του.

Πρόκειται για έναν 30χρονο Jayesh και την 25χρονη σύζυγό του, Reshmi, ενώ διαπιστώθηκε ότι παρόμοια επίθεση είχε δεχθεί από το ζευγάρι κι ένας 19χρονος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, και οι δύο άνδρες είχαν συνεργαστεί με τον σύζυγο και ήταν φίλοι με το ζευγάρι. Η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι η Reshmi είχε διατηρήσει σχέση με τους δύο άνδρες, την οποία ανακάλυψε ο άνδρας της στα μηνύματά της.

Θυμωμένος, σχεδίαζε να εκδικηθεί τους δύο άνδρες και μάλιστα έβαλε τη γυναίκα του στο σχέδιο, είπαν οι αξιωματικοί, προσθέτοντας ότι συμφώνησε σε αυτό ως μέρος μιας εκεχειρίας με τον σύζυγό της.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, φέρεται να βασάνισε και να λήστεψε τα θύματά του, και ήταν τέτοια η μανία, που πίστεψαν ότι τους έκαναν μαύρη μαγεία.

Το διεστραμμένο σχέδιο

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, το 29χρονο θύμα, δέχθηκε πρόσκληση από το ζευγάρι στο σπίτι του. Όπως περιγράφει, ο άνδρας τον υποδέχθηκε στην πόρτα με σπρέι πιπεριού και τον χτύπησε. Όταν συνήλθε, ο νεαρός ήταν δεμένος στα χέρια και κρεμασμένος από έναν ξύλινο στύλο. Τότε η γυναίκα άρχισε να τον χτυπάει βάναυσα με διάφορα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων σιδερένιων ράβδων, ενώ ο άνδρας τραβούσε βίντεο. Λίγες ώρες αργότερα τον εγκατέλειψαν σε μία περιοχή και τον απείλησαν ότι θα τον σκοτώσουν αν αποκαλύψει τι συνέβη.

Όμως τα κενά στην ιστορία του οδήγησαν τελικά στη σύλληψη του ζευγαριού, το περασμένο σαββατοκύριακο.

Κατά την ανάκρισή τους, η αστυνομία έμαθε ότι είχαν βασανίσει έναν άλλο άνδρα με παρόμοιο τρόπο την 1η Σεπτεμβρίου. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το κατηγορούμενο ζευγάρι, η αστυνομία εντόπισε το άλλο θύμα, έναν 19χρονο από την Αλαπούζα, ο οποίος δεν είχε κάνει καταγγελία, αλλά υπέστη παρόμοια βασανιστήρια.