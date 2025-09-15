Βασιλιάς αφρικανικής φυλής καταράστηκε γυναίκα και μήνες μετά αυτή σκοτώθηκε σε φρικτό τροχαίο

Μια πρώην «υπηρέτρια» αυτοαποκαλούμενης αφρικανικής φυλής που είχε κατασκηνώσει σε δάσος της Βρετανίας, βρήκε τραγικό θάνατο, λίγους μήνες αφού ο αρχηγός της φυλής την καταράστηκε «να κλαίει μέχρι να πεθάνει».

