Βασιλιάς αφρικανικής φυλής καταράστηκε γυναίκα και μήνες μετά αυτή σκοτώθηκε σε φρικτό τροχαίο
Γυναίκα την οποία καταράστηκε ο βασιλιάς αφρικανικής φυλής σκοτώθηκε μερικούς μήνες αργότερα σε φρικτό δυστύχημα με λεωφορείο.
Μια πρώην «υπηρέτρια» αυτοαποκαλούμενης αφρικανικής φυλής που είχε κατασκηνώσει σε δάσος της Βρετανίας, βρήκε τραγικό θάνατο, λίγους μήνες αφού ο αρχηγός της φυλής την καταράστηκε «να κλαίει μέχρι να πεθάνει».
