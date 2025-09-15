Ισπανία: Τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διεθνή αθλητισμό ζήτησε ο Σάντσεθ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το Ισραήλ πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως η Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022

Ισπανία: Τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διεθνή αθλητισμό ζήτησε ο Σάντσεθ

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ζήτησε τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις λόγω των ενεργειών του στη Γάζα.

«Το Ισραήλ δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε διεθνή πλατφόρμα για να απολυμαίνει την εικόνα του», δήλωσε στους εκλεγμένους εκπροσώπους του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, σύμφωνα με το BBC.

Είπε ότι το Ισραήλ πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως η Ρωσία για την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Την Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, κατηγόρησε τον Ισπανό πρωθυπουργό ότι υποκίνησε φιλοπαλαιστινιακές διαμαρτυρίες στη Μαδρίτη, οι οποίες προκάλεσαν την ακύρωση του τελικού σταδίου του ποδηλατικού αγώνα Vuelta a España, στον οποίο συμμετείχε ισραηλινή ομάδα.

Επικρότησαν τη διαμαρτυρία μέλη της κυβέρνησης

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Σάντσεθ είχε δηλώσει ότι οι προηγούμενες διαμαρτυρίες κατά τη διάρκεια του τριήμερου αγώνα έδειξαν ότι η Ισπανία «λάμπει ως παράδειγμα, με υπερηφάνεια» στο ζήτημα της Γάζας.

Αρκετοί υπουργοί της ισπανικής κυβέρνησης εξήραν επίσης τη διαμαρτυρία στον αγώνα, στην οποία συμμετείχαν περίπου 100.000 άτομα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

«Είναι ανακούφιση για μένα που χιλιάδες άνθρωποι κινητοποιούνται ενάντια σε αυτή τη γενοκτονία, γιατί είναι γενοκτονία και δεν έχει άλλο όνομα», δήλωσε ο Óscar López, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης.

Αποπομπή του Ισραήλ από τη Eurovision

Το Ισραήλ αρνείται συστηματικά ότι οι ενέργειές του στη Γάζα συνιστούν γενοκτονία και υποστηρίζει ότι οι στρατιωτικές του ενέργειες δικαιολογούνται, καθώς αποτελούν αυτοάμυνα, σύμφωνα με το BBC.

Ο υπουργός Πολιτισμού Ernest Urtasun δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, επαναλαμβάνοντας τις εκκλήσεις που έκανε ο Σάντσεθ νωρίτερα φέτος.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει στην επόμενη Eurovision», δήλωσε ο Urtasun.

Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ιρλανδίας και της Ολλανδίας έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν εάν το Ισραήλ συμπεριληφθεί στον διαγωνισμό, λόγω της «φρικτής» και «σοβαρής» απώλειας ζωών και του ανθρώπινου πόνου στη Γάζα.

Αναγνώριση της Παλαιστίνης

Οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ισπανίας έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά από τα τέλη του 2023, όταν ο Σάντσεθ εξέφρασε ανησυχίες για τους θανάτους αμάχων στη Γάζα και ορισμένα μέλη της κυβέρνησής του τότε ζήτησαν τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων.

Το 2024, η Ισπανία ένωσε τη φωνή της με τη Νορβηγία και την Ιρλανδία αναγνωρίζοντας το παλαιστινιακό κράτος, ενώ την περασμένη εβδομάδα ο Σάντσεθ κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία και ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων εναντίον του, μεταξύ των οποίων και εμπάργκο όπλων.

Ο Ισραηλινός Σάαρ απάντησε κατηγορώντας την κυβέρνηση Σάντσεθ για αντισημιτισμό και χρήση «άγριας και μισαλλόδοξης ρητορικής».

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση του think tank Elcano Royal Institute έδειξε ότι τουλάχιστον το 82% των Ισπανών πιστεύει ότι διαπράττεται γενοκτονία στη Γάζα.

Δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του Σάντσεθ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζήτησε την αναστολή του ελεύθερου εμπορίου και της διμερούς υποστήριξης προς το Ισραήλ, αναφερόμενη στην «τεχνητή πείνα» στη Γάζα.

Η φον ντερ Λάιεν εξέφρασε επίσης τη λύπη της για την «οδυνηρή» αδυναμία της Ευρώπης να βρει την κατάλληλη απάντηση στις ενέργειες του Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι στη Γάζα επικρατεί λιμός και έχει δηλώσει ότι όπου υπάρχει πείνα, η ευθύνη βαρύνει τις οργανώσεις αρωγής και τη Χαμάς.

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει διεθνείς οργανώσεις αρωγής, όπως ο ΟΗΕ, ότι δεν παραλαμβάνουν τη βοήθεια που περιμένει στα σύνορα της Γάζας, επισημαίνοντας τα εκατοντάδες φορτηγά που παραμένουν αδρανή.

Τον Αύγουστο, ο IPC, ο οργανισμός παρακολούθησης των τροφίμων που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, επιβεβαίωσε ότι σε ορισμένες περιοχές της Γάζας επικρατεί λιμός. Το Ισραήλ κατηγορείται ότι προκαλεί τον λιμό μέσω των συνεχιζόμενων περιορισμών στην είσοδο τροφίμων και ιατρικής βοήθειας στο έδαφος.

Το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο στη Γάζα ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άτομα και άλλα 251 αιχμαλωτίστηκαν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς, τουλάχιστον 64.871 άτομα έχουν σκοτωθεί από τότε στις ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

