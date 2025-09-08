Πέδρο Σάντσεθ: «Το Ισραήλ εξοντώνει έναν ανυπεράσπιστο λαό»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεζ φτάνει για επίσημο δείπνο πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, Ολλανδία, την Τρίτη 24 Ιουνίου 2025

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, κλιμάκωσε την καυστική του κριτική για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «εξοντώνει έναν ανυπεράσπιστο λαό» βομβαρδίζοντας νοσοκομεία και «σκοτώνοντας αθώα αγόρια και κορίτσια από την πείνα».

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας για να ανακοινώσει μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην αύξηση της πίεσης στον Νετανιάχου με στόχο να σταματήσει την στρατιωτική εκστρατεία, ο Σάντσες δήλωσε ότι ενώ η ισπανική κυβέρνηση θα υποστήριζε πάντα το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει και να αμύνεται, ένιωσε την ανάγκη να προσπαθήσει να «σταματήσει μια σφαγή».

«Το να προστατεύεις τη χώρα και την κοινωνία σου είναι ένα πράγμα, αλλά ο βομβαρδισμός νοσοκομείων και η δολοφονία αθώων αγοριών και κοριτσιών από την πείνα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα», είπε.

«Αυτό που ο πρωθυπουργός Νετανιάχου παρουσίασε τον Οκτώβριο του 2023 ως στρατιωτική επιχείρηση σε απάντηση στις φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις κατέληξε να γίνει ένα νέο κύμα παράνομων κατοχών και μια αδικαιολόγητη επίθεση κατά του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού - μια επίθεση που ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ και η πλειοψηφία των ειδικών ήδη περιγράφουν ως γενοκτονία».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός επεσήμανε τον αριθμό των νεκρών, των τραυματιών, των εκτοπισμένων και των υποσιτισμένων. «Αυτό δεν είναι αυτοάμυνα· αυτό δεν είναι καν επίθεση», είπε. «Είναι εξόντωση ενός ανυπεράσπιστου λαού. Παραβιάζει όλους τους κανόνες του ανθρωπιστικού δικαίου».

Ο Σάντσες επιτέθηκε επίσης για άλλη μια φορά στη διεθνή κοινότητα, λέγοντας ότι οι μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις κατέληξαν «να παραλύσουν μεταξύ αδιαφορίας για μια σύγκρουση χωρίς τέλος και συνενοχής με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Νετανιάχου».