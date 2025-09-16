Τα μυστικά του Ντέιβιντ Κόπερφιλντ: Πώς εξαφάνισε το Άγαλμα της Ελευθερίας - Βίντεο
Πώς ο Ντέβιντ Κόπερφιλντ «εξαφάνισε» το άγαλμα της ελευθερίας και το συμβόλαιο «δεσμού» με την Κλόντια Σίφερ
Για πολλά χρόνια, ο κορυφαίος σύγχρονος ταχυδακτυλουργός Ντέιβιντ Κόπερφιλντ, παρά το πολυπληθές συνεργείο συνεργατών του, κατάφερε να κρατήσει μακριά από αδιάκριτα βλέμματα τα «μυστικά» του.
Ένα δικαστήριο βέβαια τον ανάγκασε να αποκαλύψει πως έκανε τις πασίγνωστες εξαφανίσεις του, καθώς ένα εθελοντής από το κοινό έπεσε και κτύπησε στο κεφάλι, όχι κατά τη διάρκεια του σόου, αλλά στη μεταφορά του μέσα από έναν σκοτεινό διάδρομο και όπως καταλαβαίνετε στο δικαστήριο έπρεπε να αποκαλυφθεί το «μυστικό».
