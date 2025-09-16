Γαλλικό Ινστιτούτο Μόδας κατά Shein - Temu: «Όταν αγοράζετε μπλουζάκια €5, πετάτε τα χρήματά σας»

«Όταν αγοράζετε ένα μπλουζάκι πέντε ευρώ, πετάτε τα χρήματά σας. Θα χαλάσει μετά από λίγα πλυσίματα», προειδοποιεί το Γαλλικό Ινστιτούτο Μόδας

«Όταν αγοράζετε μπλουζάκια 5 ευρώ, πετάτε τα χρήματά σας», προειδοποιεί το καταναλωτικό κοινό το Γαλλικό Ινστιτούτο Μόδας.

Αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης απηύθυναν κοινή έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για «επείγουσα δράση» απέναντι στο φαινόμενο της υπερ-εφήμερης μόδας, στοχεύοντας κυρίως πλατφόρμες όπως η Shein και η Temu.

Σε επιστολή που απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εκπρόσωποι του κλάδου εκφράζουν την απογοήτευσή τους για τον αργό ρυθμό νομοθετικής παρέμβασης απέναντι στους ασιατικούς κολοσσούς του ηλεκτρονικού εμπορίου – Shein, Temu, AliExpress – οι οποίοι κατηγορούνται ότι κατακλύζουν την ευρωπαϊκή αγορά με προϊόντα σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, συχνά χωρίς να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

«Να επενδύετε σε προϊόντα καλύτερης ποιότητας που διαρκούν»

«Η Κίνα έχει σοβαρό πρόβλημα ανεργίας. Χρειάζεται να κρατήσει τα εργοστάσιά της σε λειτουργία και να μας στέλνει συνεχώς προϊόντα μιας χρήσης, οπότε οι τιμές καταρρέουν. Αντιμετωπίζουμε αθέμιτο ανταγωνισμό», δήλωσε στο franceinfo ο Yann Rivoallan, πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Γυναικείας Ένδυσης. Ο ίδιος ζήτησε «επείγουσα» κινητοποίηση κατά της εξαιρετικά εφήμερης μόδας από την Κίνα, ώστε να προστατευθούν οι καταναλωτές, οι θέσεις εργασίας και το περιβάλλον.

Αντίστοιχα, ο Gildas Minvielle, διευθυντής του Οικονομικού Παρατηρητηρίου του Γαλλικού Ινστιτούτου Μόδας (IFM), τόνισε στο France Inter: «Όταν αγοράζετε ένα μπλουζάκι πέντε ευρώ, πετάτε τα χρήματά σας. Θα χαλάσει μετά από λίγα πλυσίματα. Είναι προτιμότερο να επενδύετε σε προϊόντα καλύτερης ποιότητας που διαρκούν».

Για να αντιμετωπιστεί η «άνευ προηγουμένου αύξηση των κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων» και η «αφόρητη πίεση στις ευρωπαϊκές εταιρείες», οι ομοσπονδίες ζητούν από την ΕΕ να ενισχύσει άμεσα τους τελωνειακούς ελέγχους και να επιταχύνει τις έρευνες κατά των πλατφορμών αυτών. «Πρέπει να εφαρμόσουμε τους υφιστάμενους νόμους. Αν υπάρχουν κανόνες που δεν εφαρμόζονται, πρέπει να εφαρμοστούν», υπογραμμίζουν.

«Η Ευρώπη πρέπει να ενωθεί για να αποτρέψει την Κίνα από το να καταστρέψει τις εταιρείες μας με τα προϊόντα μιας χρήσης»

Ο Rivoallan κατηγόρησε την Ευρώπη για απραξία σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν επιβάλει δασμούς 100 έως 200 ευρώ ανά δέμα. «Η Ευρώπη πρέπει να ενωθεί για να αποτρέψει την Κίνα από το να καταστρέψει τις εταιρείες μας με τα προϊόντα μιας χρήσης», τόνισε.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να εξαιρούνται η Shein και η Temu από το νομοθετικό πλαίσιο, όταν εταιρείες όπως η Kiabi εισάγουν από την Κίνα και πληρώνουν δασμούς», πρόσθεσε.

Στην ίδια γραμμή, ο Minvielle επισήμανε ότι είναι κρίσιμο το θέμα να αντιμετωπιστεί συλλογικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο από τη Γαλλία.

Ο ευρωβουλευτής των Renew Europe, Pascal Canfin, στήριξε το αίτημα, καταγγέλλοντας ότι οι εταιρείες fast fashion «λειτουργούν σαν αγορές χωρίς καμία νομική ευθύνη». Όπως ανέφερε, μόνο πέρυσι απέστειλαν στην Ευρώπη 4,5 δισεκατομμύρια μικροδέματα, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το μισό των διαδικτυακών πωλήσεων ένδυσης. «Κατακλυζόμαστε από προϊόντα που πολλές φορές δεν πληρούν ούτε τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας», προειδοποίησε.

Ο Canfin έθεσε το ερώτημα αν οι πλατφόρμες πρέπει να λογοδοτούν για τα προϊόντα που πωλούνται μέσω αυτών και ζήτησε «συστημική αλλαγή». Παράλληλα κατήγγειλε τον «εκβιασμό» μέσω απειλών για δασμούς και νομικές ενέργειες – τακτική που, όπως είπε, χρησιμοποιούν τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Κίνα. Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι νέοι φόροι θα τεθούν σε ισχύ «μέχρι το 2026-2027-2028».

Ο κινεζικός ανταγωνισμός έχει κοστίσει σχεδόν 50.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη την τελευταία πενταετία

Σύμφωνα με τον Rivoallan, ο κινεζικός ανταγωνισμός έχει κοστίσει σχεδόν 50.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη την τελευταία πενταετία. Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια χάθηκαν πάνω από 14.000 θέσεις, ενώ πολλές αλυσίδες ρούχων –όπως οι Kaporal και Naf Naf– έχουν οδηγηθεί σε κλείσιμο. «Στη Γαλλία, τα καταστήματα κλείνουν το ένα μετά το άλλο, είτε στο Παρίσι είτε σε άλλες πόλεις», σημείωσε.

Τα αιτήματα για αυστηρότερα μέτρα κατατίθενται από την Euratex (Ευρωπαϊκή Ένωση Ένδυσης και Κλωστοϋφαντουργίας) και πολυάριθμες εθνικές ομοσπονδίες (Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Ελβετίας, Βελγίου, Πορτογαλίας κ.ά.). Θα παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή που υπογράφεται στην εμπορική έκθεση Première Vision στο Παρίσι και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στις Βρυξέλλες.