Τρεις «Ρώσοι κατάσκοποι» συνελήφθησαν στο Έσσεξ

Τρεις άτομα συνελήφθησαν στο Έσεξ με την υποψία ότι κατασκόπευαν για λογαριασμό της Ρωσίας, σύμφωνα με την Scotland Yard.

Σύμφωνα με την βρετανική Telegraph δύο άνδρες, ηλικίας 41 και 46 ετών, και μια 35χρονη γυναίκα συνελήφθησαν σε διαφορετικές διευθύνσεις στο Γκρέις από την Αντιτρομοκρατική Αστυνομία.

Κρατήθηκαν με την υποψία ότι βοηθούσαν μια ξένη υπηρεσία πληροφοριών, κατά παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας (NSA) του 2023.

Η Scotland Yard επιβεβαίωσε ότι η χώρα στην οποία αναφέρονται οι κατηγορίες είναι η Ρωσία.

Ανακρίθηκαν σε αστυνομικό τμήμα στο Λονδίνο πριν αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση.

Τι δήλωσε ο επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής

Ο διοικητής Dominic Murphy, επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, δήλωσε: «Μέσα από τις πρόσφατες υποθέσεις εθνικής ασφάλειας που χειριζόμαστε, παρατηρούμε έναν αυξανόμενο αριθμό ατόμων που θα περιγράφαμε ως «αντιπροσώπους» που προσλαμβάνονται από ξένες μυστικές υπηρεσίες.

Πράγματι, δύο νεαροί Βρετανοί άνδρες αναμένουν την έκδοση της ποινής τους, αφού στρατολογήθηκαν από την Ομάδα Wagner – ουσιαστικά το ρωσικό κράτος – για να πραγματοποιήσουν εμπρησμό σε αποθήκη που συνδέεται με την Ουκρανία. Αντιμετωπίζουν πιθανές μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης, αν και, για να είμαστε σαφείς, οι σημερινές συλλήψεις δεν έχουν καμία σχέση με την εν λόγω έρευνα.

«Ωστόσο, όποιος έρθει σε επαφή με ξένες κρατικές υπηρεσίες και δελεαστεί να διαπράξει εγκληματική δραστηριότητα εκ μέρους τους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες θα διερευνηθούν και όποιος διαπιστωθεί ότι εμπλέκεται σε αυτές θα διωχθεί ποινικά, με ενδεχόμενες πολύ σοβαρές συνέπειες για όσους καταδικαστούν».

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στις δύο διευθύνσεις στο Έσεξ και οι τρεις άνθρωποι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με όρους, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.