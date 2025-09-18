Όρεγκον: Τουρίστας πνίγηκε στο απύθμενο «Πηγάδι του Θορ»

Το Thor's Well (Πηγάδι του Θορ) στις ακτές του Όρκεγκον αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες που συρρέουν για να παρακολουθήσουν το απόκοσμο σκηνικό, στον βαθύ ωκεάνιο λάκκο, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο αν κάποιος πλησιάσει πολύ κοντά.

Στις αρχές της εβδομάδας, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε κλήση για έναν άνδρα που είχε πέσει στην τεράστια βαθιά τρύπα, αφού η φουρτουνιασμένη θάλασσα παρέσυρε τον ανυποψίαστο θεατή στον ωκεανό.

? Thor’s Well

located in the Cape Perpetua Scenic Area near Yachats on the Oregon Coast, USA, is a dramatic bowl-shaped sinkhole approximately 20 feet deep and 10 feet wide.

Αλλά μέχρι να φτάσει η βοήθεια, ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός και επέπλεε με το πρόσωπο προς τα κάτω. Η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη. Το σώμα του εξαφανιζόταν περιοδικά πριν επιστρέψει ξανά καθώς το νερό γέμιζε και άδειαζε. Ήταν ο τρίτος πνιγμός στο Thor's Well τα τελευταία οκτώ χρόνια, καθώς οι ειδικοί συνεχίζουν να προειδοποιούν τον κόσμο για τους κινδύνους.

Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι εξακολουθούν να ερευνούν πώς ο άνδρας έπεσε στο νερό, αλλά ένας μάρτυρας ανέφερε ότι το θύμα είχε πλησιάσει πολύ κοντά στην άκρη του πηγαδιού.

Παρά τους τρεις θανάτους από το 2017, το Thor's Well, που έχει χαρακτηριστεί ως η αποχετευτική σωλήνα του Ειρηνικού, παραμένει τουριστικό αξιοθέατο. Όταν έρχεται η παλίρροια, λευκά νερά εκτοξεύονται από την τεράστια τρύπα σε ένα εντυπωσιακό υδάτινο σόου. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το αξιοθέατο του Ακρωτηρίου Περπέτουα μπορεί να ξεκίνησε ως σπήλαιο.