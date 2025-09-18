Γαλλία: Πυροβολισμοί στην πόλη Αρλς -Τρία άτομα αναζητά η αστυνομία
Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό
Τρία άτομα έχουν πυροβοληθεί στην πόλη Αρλς της Γαλλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές και οι τρεις είναι νεκροί.
Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη τριών ατόμων, που έφεραν όπλα.
