Ρωσία: Σεισμός 7,8 βαθμών στη χερσόνησο Καμτσάτκα – Λήξη συναγερμού για τσουνάμι στον Ειρηνικό
Αίρεται η προειδοποίηση για τσουνάμι σε χώρες του Ειρηνικού
Ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 21:58 ώρα Ελλάδος στη χερσόνησο Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).
Το επίκεντρο εντοπίζεται στα 128 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της πόλης Πετροπαβλόσκ-Καμτσάτσκι και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 20 χλμ..
Αρχικά εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, με κύματα που σε ορισμένες περιοχές θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα τρία μέτρα. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα ο συναγερμός έληξε.
