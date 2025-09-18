Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Ρωσία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Η πρωτεύουσα της περιοχής, Πετροπάβλοφσκ Καμτσάτσκι.

Μεγάλος σεισμός μεγέθους 7,8 της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Πέμπτης (ώρα Ελλάδος) στη Ρωσία.

Video showing the shaking from the (prelim) M7.8 earthquake off the coast of Kamchatka, Russia a short while ago... pic.twitter.com/3HVGzxIPwB — Volcaholic ? (@volcaholic1) September 18, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), η ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 06:58 τοπική ώρα (21:58 ώρα Ελλάδος).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται βορειοανατολικά της πρωτεύουσας της επαρχίας, Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι. USGS

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται 125 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Πετροπάβλοφσκ-Καμτσάτσκι. Το επίκεντρο εντοπίζεται σε βάθος 10 χιλιομέτρων.

Ισχυρός μετάσεισμος μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχχτερ καταγράφηκε στην περιοχή, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο σημειώθηκε στην περιοχή σεισμός 8,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την USGS, ένας από τους ισχυρότερους στην ιστορία της Ρωσίας.

Η ρωσική χερσόνησος βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο μεγάλων σεισμών, καθώς αποτελεί μέρος του «δαχτυλιδιού της φωτιάς», της πιο ενεργής -και επικίνδυνης- σεισμικής ζώνης του πλανήτη.

