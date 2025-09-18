Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Ρωσία - Προειδοποίηση για τσουνάμι
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 125 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύπυσας της ρωσικής επαρχίας
Μεγάλος σεισμός μεγέθους 7,8 της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Πέμπτης (ώρα Ελλάδος) στη Ρωσία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), η ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 06:58 τοπική ώρα (21:58 ώρα Ελλάδος).
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται 125 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Πετροπάβλοφσκ-Καμτσάτσκι. Το επίκεντρο εντοπίζεται σε βάθος 10 χιλιομέτρων.
Ισχυρός μετάσεισμος μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχχτερ καταγράφηκε στην περιοχή, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.
Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο σημειώθηκε στην περιοχή σεισμός 8,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την USGS, ένας από τους ισχυρότερους στην ιστορία της Ρωσίας.
Η ρωσική χερσόνησος βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο μεγάλων σεισμών, καθώς αποτελεί μέρος του «δαχτυλιδιού της φωτιάς», της πιο ενεργής -και επικίνδυνης- σεισμικής ζώνης του πλανήτη.