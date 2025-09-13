Ρωσία: Ισχυρότατος σεισμός στην Καμτσάτκα - Προειδοποίηση για τσουνάμι στον Ειρηνικό

Ισχυρός σεισμός 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε σήμερα κοντά στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή, σύμφωνα με το Ερευνητικό Κέντρο της Γερμανίας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα σύμφωνα με το GFZ.

Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε μετά από τον σεισμό, σύμφωνα με το αρμόδιο αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι.

Διαβάστε επίσης