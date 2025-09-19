Ισπανία: Ένας νεκρός σε δασική πυρκαγιά στην επαρχία Λεόν

Στην Ιβηρική χερσόνησο έχουν σημειωθεί φέτος καταστροφικές πυρκαγιές

Ένας 66χρονος έχασε τη ζωή του την Πέμπτη σε δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βιγιαρέχο δε Όρμπιγο, στην επαρχία Λεόν της βορειοδυτικής Ισπανίας η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με πύρινο εφιάλτη το καλοκαίρι.

Στις 19:30 τοπική ώρα (20:30 στην Ελλάδα), «διασώστες κλήθηκαν να προσφέρουν βοήθεια σε άνδρα που υπέστη εγκαύματα σε δασική πυρκαγιά στο Βιγιαρέχο δε Όρμπιγο», αναφέρει ανάρτηση του Κέντρου Έκτακτης Ανάγκης 112 για την περιφέρεια Καστίλης και Λεόν. Όμως, όταν έφθασαν στο σημείο ήταν ήδη αργά για τον 66χρονο.

Καταστροφικές πυρκαγιές έπληξαν φέτος την Ιβηρική χερσόνησο, προκαλώντας τουλάχιστον τέσσερις θανάτους στην Ισπανία και ισάριθμους στη γειτονική Πορτογαλία.

Οι φωτιές έκαψαν περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια στρέμματα στην Ισπανία και σχεδόν 2,5 εκατομμύρια στρέμματα στην Πορτογαλία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

