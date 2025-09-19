Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Πρώην διοικητής του ΝΑΤΟ προβλέπει το τρομακτικό του τέλος

Πώς θα έφτανε η Δύση σε ένα αιματηρό τέλος στον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: Ξεκινά με μια συσκότιση. Χιλιάδες πύραυλοι διαπερνούν τον ουρανό. Στη συνέχεια, η Κίνα μπαίνει στη μάχη... Ο στρατηγός Ρίτσαρντ Σίρεφ προβλέπει με σχολαστική λεπτομέρεια το τρομακτικό μέλλον στη Daily Mail.

Είναι το σενάριο που κάθε στρατηγός στην Ευρώπη φοβάται αλλά ποτέ δεν τόλμησε να εκφράσει - μέχρι που ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, το εξήγησε. «Ας μην είμαστε αφελείς», δήλωσε πρόσφατα στους New York Times ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας και γγ του ΝΑΤΟ.

«Αν ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, θέλει να επιτεθεί στην Ταϊβάν, θα φροντίσει πρώτα να τηλεφωνήσει στον πολύ κατώτερο συνεργάτη του σε όλα αυτά, τον Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν, που κατοικεί στη Μόσχα, και να του πει: «Ε, θα το κάνω αυτό και πρέπει να τους απασχολήσεις στην Ευρώπη επιτιθέμενος σε έδαφος του ΝΑΤΟ». Αυτός είναι πιθανότατα ο τρόπος με τον οποίο θα εξελιχθεί αυτό».

Ο στρατηγός, Ρίτσαρντ Σίρεφ

Η πρόβλεψη είναι ακριβής. Η Ρωσία, απεγνωσμένη για οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη στον παρατεταμένο πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας, θα μπορούσε να επωφεληθεί με πολλαπλούς τρόπους ενεργώντας ως «βοηθός» της Κίνας, αποκαλύπτοντας την αδυναμία του ΝΑΤΟ και την απροθυμία των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβουν.

Αλλά η παραμονή του Τραμπ στο αξίωμα ουσιαστικά λήγει το 2028. Και, μέχρι τότε, ο καθυστερημένος επανεξοπλισμός της Ευρώπης - και τα σχέδια, που ανακοινώθηκαν τον περασμένο μήνα, για μια αμυντική λωρίδα βάθους 30 μιλίων κατά μήκος των συνόρων μεταξύ της Ρωσίας και των χωρών της Βαλτικής - θα έχουν ξεκινήσει, ενισχύοντας τις αμυντικές μας δυνατότητες.

Τα πιθανά έπαθλα για τον Σι και τον Πούτιν από μια αιφνιδιαστική επίθεση στη Δύση είναι τεράστια. Αλλά για να επωφεληθούν, θα πρέπει να δράσουν σύντομα. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας κατακλυσμιαίας σύγκρουσης μεταξύ υπερδυνάμεων σε δύο μέτωπα - ο ίδιος ο ορισμός ενός παγκόσμιου πολέμου. Έτσι θα μπορούσε να εξελιχθεί, σύμφωνα με το ακριβές χρονοδιάγραμμα του Σίραφ:

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου του 2025

12 το μεσημέρι: Μια μαζική διακοπή ρεύματος σε όλο το Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας, διακόπτει τις βασικές υπηρεσίες της πόλης. Καθώς τα νοσοκομεία μεταβαίνουν σε γεννήτριες έκτακτης ανάγκης και οι τράπεζες αναστέλλουν το εμπόριο, το χάος εξαπλώνεται. Ένα κύμα λεηλασιών και πολιτικών αναταραχών ξεσπά, εντελώς απροσδόκητο στη νομοταγή Λιθουανία.

12.11: Τοπικές διακοπές ρεύματος αναφέρονται σε όλη τη Λετονία και την Εσθονία, καθώς και στη Λιθουανία. Και τα τρία κράτη της Βαλτικής έχουν πληγεί από την ανεξήγητη διακοπή ρεύματος, αν και το Βίλνιους είναι η μόνη πόλη που έχει χάσει όλο το ρεύμα.

15.16: Καθώς πλησιάζει το σούρουπο, ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα ανακοινώνει ότι έχει επιβληθεί στρατιωτικός νόμος στην πρωτεύουσα, σε απάντηση στις ταραχές και τη βία. Στρατεύματα ενώνονται με ένοπλη αστυνομία στους δρόμους. Οι πρώτες αναφορές δείχνουν ότι οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες δεν είναι Λιθουανοί υπήκοοι αλλά ταραχοποιοί από τη γειτονική Λευκορωσία.

16.30: Ο υπουργός Ενέργειας Νταϊνίους Κρέιβις προειδοποιεί ότι η διακοπή ρεύματος προκλήθηκε από επίθεση κακόβουλου λογισμικού στο εθνικό δίκτυο, το οποίο άλλαξε από το σύστημα BRELL της σοβιετικής εποχής στο δίκτυο της ΕΕ τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Για να ελαχιστοποιηθεί η εξάπλωση ιών, που προφανώς έχουν ενσωματωθεί μέσω της παλαιάς ηλεκτρικής υποδομής της Λιθουανίας, τα κράτη της Βαλτικής έχουν απομονωθεί από το δίκτυο της ΕΕ. Ο Κρέιβις δεν μπορεί να αρνηθεί αναφορές ότι οι διακοπές θα μπορούσαν να διαρκέσουν για μέρες.

18.15: Εν μέσω αυξανόμενων αναταραχών, ο Ναουσέντα ανακοινώνει άμεση απαγόρευση της κυκλοφορίας. Στην Εσθονία, ο Πρόεδρος Άλαρ Κάρις ακολουθεί το παράδειγμά του. Η Σουηδία και η Πολωνία έχουν προσφερθεί να στείλουν εφεδρικές γεννήτριες στις χώρες της Βαλτικής, αλλά αυτές δεν θα είναι σε λειτουργία για τουλάχιστον 36 ώρες.

20.20: Δυσλειτουργίες στην παροχή ρεύματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία προκαλούν κύματα πανικού. Ένοπλοι αστυνομικοί αυξάνουν τις περιπολίες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Βρετανία, ο πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ απευθύνει τηλεοπτική έκκληση για ηρεμία, επιμένοντας ότι το εθνικό μας δίκτυο είναι ασφαλές και παρακαλώντας το κοινό να αγνοήσει τα κύματα παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

4 Νοεμβρίου

07.00: Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοινώνει ότι, λόγω των αναταραχών στις γύρω χώρες, τα στρατεύματα στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ τίθενται σε πλήρη επιφυλακή και μετακινούνται στα σύνορα με τη Λιθουανία. Δύο τεθωρακισμένες μεραρχίες και μια μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού στη Λευκορωσία - πάνω από 60.000 στρατιώτες - κινητοποιούνται επίσης. Μια άλλη μεραρχία αρμάτων μάχης βρίσκεται στα ανατολικά σύνορα της Εσθονίας εδώ και μήνες

08.10: Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιχειρεί να απευθύνει επείγουσα έκκληση στο Κρεμλίνο. Μη μπορώντας να μιλήσει με τον Πούτιν, προειδοποιεί τον υπουργό Εξωτερικών του, Σεργκέι Λαβρόφ, ότι καμία στρατιωτική εισβολή στη Λιθουανία, με οποιοδήποτε πρόσχημα, δεν θα γίνει ανεκτή. Ο Λαβρόφ απαντά ότι οι ρωσόφωνοι κάτοικοι του Βίλνιους γίνονται στόχος εθνικιστικών όχλων και ότι η Μόσχα δεν θα τους εγκαταλείψει.

11.35: Ξεσπά αψιμαχία στις όχθες της λίμνης Βιστίτις, κοντά στο σημείο όπου η Λιθουανία συνορεύει τόσο με την Πολωνία όσο και με το Καλίνινγκραντ. Αυτό είναι το βόρειο άκρο του χάσματος Suwalki, μιας έκτασης 65 μιλίων με σημείο συμφόρησης που αποτελεί το μόνο χερσαίο σύνορο μεταξύ των τριών χωρών της Βαλτικής και της υπόλοιπης ΕΕ.

Λιθουανικά και τσεχικά στρατεύματα ανταποδίδουν πυρά σε μια μικρή αντάρτικη δύναμη άγνωστων επιτιθέμενων. Δύο στρατιώτες του ΝΑΤΟ σκοτώνονται και ένας επιτιθέμενος συλλαμβάνεται. Ισχυρίζεται ότι είναι φιλορώσος Λιθουανός, αλλά η εμφάνισή του και η ρωσική διάλεκτος τον χαρακτηρίζουν ως Τσετσένο - δηλαδή, σχεδόν σίγουρα μισθοφόρο από την Τσετσενία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ AP

11.48: Ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις στο Καλίνινγκραντ έχουν δεχθεί πυρά από «πολεμοκάπηλους Λιθουανούς αντάρτες» και διατάζει εισβολή για την κατάληψη του διαδρόμου Σουβάλκι.

Μια μοίρα μαχητικών αεροσκαφών SU-27 πετάει χαμηλά πάνω από τα σύνορα, ακολουθούμενη από δύο MiG-31 οπλισμένα με πυραύλους Kinzhal. Αυτά τα αεροσκάφη αποτελούν μέρος της 132ης Σύνθετης Αεροπορικής Μεραρχίας του στόλου της Βαλτικής της Ρωσίας, που διατηρείται από το 689ο Σύνταγμα Μαχητικών Φρουρών, και επιχειρεί από την αεροπορική βάση Τσκάλοφσκ. Το μήνυμα είναι αδιαμφισβήτητο: Η Ρωσία διεκδικεί κυριαρχία στον αέρα.

12.02: Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοινώνει ότι επικαλείται το άρθρο 5 της ρήτρας συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ: Η Λιθουανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των χωρών του ΝΑΤΟ.

Ιδιωτικά, τραβάει τα μαλλιά του: στην ιδιωτική του κατοικία στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, όπου είναι 8 π.μ., ο πρόεδρος Τραμπ προφανώς δεν έχει ακόμη ξυπνήσει από τους βοηθούς του. Ο Ρούτε μίλησε για λίγο με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, του οποίου η απάντηση ήταν: «Άρθρο 5; Σίγουρα, θεωρητικά, αλλά τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα; Ζητάτε σοβαρά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κηρύξει πόλεμο στη Ρωσία λόγω ορισμένων αεροσκαφών που πετούν χαμηλά; Μιλήστε ειλικρινά!»

13.26: Στην υπόγεια αίθουσα ενημέρωσης Α (Cobra) του γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου στο Γουάιτχολ, ο Αρχηγός της Αεροπορίας, Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον, προειδοποιεί τον Στάρμερ ότι θα ήταν απερίσκεπτο να χρησιμοποιήσει τη RAF για να αντισταθεί, προκειμένου να αποκτήσει αεροπορική υπεροχή επί των χωρών της Βαλτικής. Ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι προειδοποίησε τη Ρωσία να μείνει έξω από τον εναέριο χώρο της χώρας του, αλλά δεν έχει εξαπολύσει καμία άμεση πρόκληση. Η ρωσική αεράμυνα στο Καλίνινγκραντ είναι τρομερή, συμπεριλαμβανομένων των S-300 και των πιο προηγμένων συστημάτων «Growler» S-400

5 Νοεμβρίου

06.30: Η ομάδα μάχης Enhanced Forward Presence (eFP) στη Ρούκλα της Λιθουανίας δέχεται πυρά από ρωσικό πυροβολικό. Αυτή η πολυεθνική δύναμη που αποτελείται κυρίως από γερμανικά στρατεύματα, μαζί με στρατιώτες από τα κράτη Μπενελούξ, τη Νορβηγία και την Τσεχία, βρίσκεται περίπου 70 μίλια έξω από το Βίλνιους. Ο ρόλος της είναι να υποστηρίζει τη Λιθουανική Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού - αλλά πολλά από αυτά τα στρατεύματα έχουν αποσυρθεί για να καταπολεμήσουν μισθοφόρους αντάρτες που διοργανώνουν ταραχές στο Βίλνιους. Με περίπου 1.700 μέλη, η eFP δέχεται περισσότερες από 50 απώλειες πριν αναγκαστεί να υποχωρήσει.

09.00: Το ΝΑΤΟ, η δυτική στρατιωτική συμμαχία που επιβλέπει την ειρήνη στην Ευρώπη για σχεδόν 80 χρόνια, καταρρέει δημόσια μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Πρόεδρος Τραμπ δημοσιεύει ένα tweet στην ιστοσελίδα του Truth Social: «Μίλησα με τον Πούτιν. Εξαιρετική τηλεφωνική επικοινωνία. Η Λιθουανία είναι μια αποτυχημένη χώρα, χρειάζεται σταθερότητα και υπάρχουν πολλοί Ρώσοι εκεί που πρέπει να παραμείνουν ασφαλείς. Ο Βλαντιμίρ είναι φίλος της Αμερικής και, όπως κι εγώ, θέλει ειρήνη».

15.35: Ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, αναφέρει στην Cobra ότι ρωσικά τανκς εισέβαλαν στα περίχωρα του Βίλνιους πριν από 30 λεπτά, με την υποστήριξη αεροπορικών πυρών. Η συσκότιση καθιστά σχεδόν αδύνατο για τις δυνάμεις της Λιθουανίας να προβάλουν συντονισμένη αντίσταση. Η Φινλανδία και η Πολωνία έχουν υποσχεθεί υποστήριξη, αλλά, με τη Ρωσία να ελέγχει τον διάδρομο Σουβάλκι, η εφοδιαστική αλυσίδα για την αποστολή ενισχύσεων είναι σχεδόν αδύνατη. Μετά τη δήλωση Τραμπ, η Γερμανία ενδιαφέρεται περισσότερο για την ασφαλή μεταφορά των στρατευμάτων του eFP πέρα ​​από τα σύνορα, στη Λετονία. Το eFP, υπό βρετανική ηγεσία, στην Εσθονία, προετοιμάζεται για μια ρωσική εισβολή που, μέχρι στιγμής, δεν έχει συμβεί.

6 Νοεμβρίου

04.00 (Μεσημέρι στο Πεκίνο) Ο Πρόεδρος Σι επαινεί τη Ρωσία για την «υπεράσπιση των πολιτών της» και υπόσχεται την πλήρη υποστήριξη της Κίνας τόσο στη Λιθουανία όσο και στην Ουκρανία. Αυτό περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες αποθηκευμένα βλήματα 122 χιλιοστών και 152 χιλιοστών, τα οποία χρειάζονται επειγόντως οι Ρώσοι, καθώς και μια παρτίδα υπερηχητικών πυραύλων DF-17 που μπορούν να εκτοξευθούν από απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 μιλίων και είναι σε θέση να αποφύγουν σχεδόν οποιαδήποτε αεράμυνα.

Ο Σι χειροκροτεί θερμά τον Πούτιν, ο οποίος, όπως λέει, έχει εκθέσει το ΝΑΤΟ ως «χάρτινη τίγρη». Κομπάζει αλλά δεν λέει ψέματα - δεκαετίες κατά τις οποίες η Δύση έχει παραμελήσει την βασική της ασφάλεια, επιλέγοντας αντ' αυτού να διοχετεύσει χρήματα σε ένα ολοένα και πιο διογκωμένο κράτος πρόνοιας, έχουν υπονομεύσει τις ένοπλες δυνάμεις μας σε σημείο που οι άμυνές μας είναι εντελώς ανεπαρκείς.

Ρώσος στρατιώτης παρακολουθεί έναν εκτοξευτή πολλαπλών ρουκετών να πυροβολεί προς μια ουκρανική θέση στην Ουκρανία Russian Defense Ministry Press Service

18.00: (02.00 την επόμενη μέρα στο Πεκίνο) Κινεζικές πυραυλικές συστοιχίες ανοίγουν ένα μπαράζ πρωτοφανές στην ιστορία του πολέμου στην Ταϊβάν, το πυκνοκατοικημένο νησί 100 μίλια από τις ακτές της ηπειρωτικής χώρας. Χιλιάδες πύραυλοι ουρλιάζουν από τον νυχτερινό ουρανό, στοχεύοντας την πολεμική αεροπορία της Ταϊβάν και τα ναυτικά της λιμάνια, τις εξέδρες εκτόξευσης πυραύλων και τα στρατιωτικά της κέντρα διοίκησης, τους σταθμούς ραντάρ και τις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις κατά των drones.

Με την αεράμυνα του νησιού να έχει κατακλυστεί και σε μεγάλο βαθμό να έχει εξαφανιστεί σε αυτή την αρχική επίθεση, ακολουθούν σμήνη από drones - δεκάδες χιλιάδες, πιθανώς ακόμη και 100.000. Η πλειοψηφία στοχεύει σε στρατιωτικούς στόχους, αλλά περίπου το ένα τέταρτο βομβαρδίζει την πρωτεύουσα, την Ταϊπέι, προγραμματισμένη για ακριβείς επιθέσεις στα διαμερίσματα επιδραστικών προσωπικοτήτων της Ταϊβάν. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, όλοι με τις οικογένειές τους, σκοτώνονται στα σπίτια τους.

21.00: (17.00 στην Ουάσινγκτον) Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι η Κίνα θα αντιμετωπίσει «το μεγαλύτερο βάρος όλων των κυρώσεων» εάν δεν κηρυχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός. Δεν σταματά να απειλεί με οποιαδήποτε στρατιωτική βοήθεια προς την Ταϊβάν, παρόλο που κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πέρυσι υποσχέθηκε να «βομβαρδίσει το Πεκίνο» σε περίπτωση εισβολής.

7 Νοεμβρίου

01.00: (09.00 στην Ταϊβάν) Κινεζικά πολεμικά πλοία αρχίζουν να περικυκλώνουν το νησί, επιβάλλοντας αποκλεισμό. Αυτά περιλαμβάνουν αμφίβια πλοία εφόδου Type 075 και τα τεράστια αεροπλανοφόρα Type 076, βάρους 40.000 τόνων. Όλα αυτά είναι εξοπλισμένα με εκτοξευτές πυραύλων εδάφους-αέρος και ηλεκτρομαγνητικούς καταπέλτες για την εκτόξευση μαχητικών αεροσκαφών. Είναι επίσης ικανά να μεταφέρουν τουλάχιστον 1.000 πεζοναύτες, μαζί με ελικόπτερα, drones και αποβατικά σκάφη.

02.00: Κύματα κινεζικών ειδικών δυνάμεων πέφτουν με αλεξίπτωτα στην Ταϊβάν, συναντώντας σθεναρή αντίσταση καθώς προσπαθούν να εξουδετερώσουν την τελευταία αεράμυνα του νησιού. Γίνεται σαφές ότι περισσότερο από το ήμισυ της κυβέρνησης στην Ταϊπέι και ένα μέρος των μεσαίων αξιωματικών του στρατού, καθώς και το ένα τρίτο των πιλότων μαχητικών του, έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις με drones. Όλα τα ειδησεογραφικά κανάλια έχουν κλείσει και μια χιονοστιβάδα παραπληροφόρησης από κινεζικά bots σημαίνει ότι κανείς δεν ξέρει τι να πιστέψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πληθυσμός της Ταϊβάν, που ξεπερνά τα 23 εκατομμύρια, βρίσκεται σε απόλυτο πανικό.

Στρατιώτες στην Ταΐβάν AP

04.00: Υπολογίζεται ότι 750.000 Κινέζοι στρατιώτες συγκεντρώνονται στις ακτές του Πορθμού της Ταϊβάν. Πέντε τεράστιες πλωτές πλωτές γέφυρες, με επεκτάσιμες ράμπες προσγείωσης ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν πολλαπλές διαβάσεις.

12.30: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει κατ' ιδίαν στην Ντάουνινγκ Στριτ ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να πολεμήσουν για να σώσουν την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ το βλέπει αυτό ως «μια μεγάλη, όμορφη ευκαιρία» για την Αμερική να γίνει ο κορυφαίος παραγωγός ηλεκτρονικών ημιαγωγών της Δύσης, σπάζοντας το μονοπώλιο της Ταϊβάν.

Όλες οι επιχειρηματικές συναλλαγές με την Κίνα θα ανασταλούν. Εάν η Βρετανία παραβιάσει το εμπάργκο των ΗΠΑ αγοράζοντας κινεζικά προϊόντα, θα γίνει παρίας - επομένως ο Κιρ Στάρμερ καλείται να αποφασίσει αν θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι φίλος ή εχθρός της Αμερικής.

13.47: Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, του οποίου η κυβέρνηση σφυρηλατεί στενότερους εμπορικούς δεσμούς με την Κίνα, εκδίδει δήλωση αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του Σι να προσαρτήσει την Ταϊβάν και ελπίζει ότι η κατάληψη μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς περαιτέρω βία. Η διαλυμένη κυβέρνηση του νησιού παραδίδεται έξι ώρες αργότερα.

14.02: Σε μια συνάντηση της Cobra, ο Πρωθυπουργός αντιμετωπίζει δύο επαίσχυντες αποφάσεις. Στη Νότια Σινική Θάλασσα, το αεροπλανοφόρο HMS Queen Elizabeth διατάσσεται να απομακρυνθεί από την Ταϊβάν, για να αποφύγει τον κίνδυνο να προκαλέσει ανταγωνισμό στο Πεκίνο. Και, στη Βαλτική, η βρετανική ομάδα μάχης διατάσσεται να υποχωρήσει αντί να προβάλει αντίσταση εάν και όταν ο Πούτιν στείλει τα τανκς του στην Εσθονία.

Σε μόλις πέντε ημέρες, η ισορροπία της παγκόσμιας ισχύος έχει αλλάξει ριζικά. Η Κίνα έχει καταλάβει το έπαθλο που επιθυμούσε εδώ και καιρό. Η Ρωσία έχει εγγυηθεί την τελική κατάκτηση της Ουκρανίας και έχει αρχίσει να ανακτά τα κράτη της Βαλτικής. Το ΝΑΤΟ έχει διαλυθεί. Η Ευρώπη προετοιμάζει μια νέα συμμαχία με την Άπω Ανατολή. Και η Βρετανία εκτίθεται ως ένα μικροσκοπικό νησί που δεν είναι καλύτερα ικανό να αμυνθεί από την Ταϊβάν.

