ΗΠΑ: «Στρατός» 100.000 ρομπότ για να αντιμετωπίσει την Κίνα

Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τη ζωή μας με τρόπους που μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζαν αδιανόητοι. Από έξυπνες οικιακές συσκευές μέχρι ρομπότ που αναλαμβάνουν καθημερινές εργασίες, η πρόοδος είναι ραγδαία.

