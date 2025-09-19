Η υπόθεση Ρόσγουελ επιστρέφει μέσα από σπάνιο φιλμ στα Εθνικά Αρχεία

Στα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ εμφανίστηκε πρόσφατα ένα ανατριχιαστικό βίντεο διάρκειας 22 λεπτών με τίτλο The Roswell Incident, το οποίο παρουσιάζει εικόνες που κάποιοι θεωρούν ότι δείχνουν συντρίμμια και αλλόκοτα σώματα από το περίφημο ατύχημα του Ρόσγουελ το 1947.

Το υλικό συνδυάζει στατικές φωτογραφίες, κινηματογραφικές λήψεις με ελεγχόμενη κίνηση και αποσπάσματα από τη δημοσιευμένη Έκθεση Ρόσγουελ, καθώς και από περιοδικά και βιβλία για UFO. (Δείτε ΕΔΩ)

Η αρχή του βίντεο παρουσιάζει το βιβλίοThe Roswell Report: Fact Versus Fiction in the New Mexico Desert και ολοκληρώνεται με μια ασπρόμαυρη εικόνα κρατήρα γεμάτου μεταλλικά συντρίμμια. Η σκηνή αυτή πυροδότησε νέες εικασίες στο διαδίκτυο ότι πρόκειται για τις πρώτες οπτικές αποτυπώσεις του σημείου συντριβής.

Το περιστατικό συνέβη τον Ιούλιο του 1947 στο Νέο Μεξικό, όταν ένας κτηνοτρόφος εντόπισε σκορπισμένα συντρίμμια, προκαλώντας έρευνα από τις αρχές. Κάποιοι χρήστες υποστηρίζουν ότι μια σκοτεινή μορφή στον κρατήρα μοιάζει με σώμα εξωγήινου. Ο στρατιωτικός Major Jesse Marcel, που συμμετείχε στην ανάκτηση των συντριμμιών, περιέγραψε την περιοχή ως «μια μεγάλη έκταση γεμάτη μεταλλικά συντρίμμια από ένα σημείο πρόσκρουσης που σημάδεψε το έδαφος».

Επιστημονική και στρατιωτική προσέγγιση

Ο ειδικός σε UFO Mark Lee σχολίασε στην εφημερίδα Daily Mail ότι η εικόνα του κρατήρα πιθανόν προστέθηκε για να αυξήσει το ενδιαφέρον και όχι για να αποδείξει κάτι. «Κατά τη γνώμη μου, μπορεί να πρόκειται για ψεύτικο υλικό», είπε, προσθέτοντας ότι η ένταξή του στα Εθνικά Αρχεία δεν συνεπάγεται επιστημονική επικύρωση. Επίσης, ανέφερε ότι η υποτιθέμενη μορφή εξωγήινου είναι πιθανό να είναι αποτέλεσμα παρειδωλίας, δηλαδή η τάση του εγκεφάλου να αναγνωρίζει γνωστές μορφές σε τυχαία αντικείμενα.

Η επίσημη έρευνα του αμερικανικού στρατού κατέληξε το 1994 στο συμπέρασμα ότι τα συντρίμμια προέρχονταν από έναν αερόστατο υψηλού υψομέτρου του προγράμματος Project Mogul, ένα απόρρητο σχέδιο για την ανίχνευση σοβιετικών πυρηνικών δοκιμών. Παρά την επίσημη εξήγηση, το βίντεο αναζωπύρωσε τις συζητήσεις στο διαδίκτυο, με χρήστες να δημοσιεύουν αντικρουόμενες απόψεις.

Μαρτυρίες και θεωρίες για εξωγήινη προέλευση

Ο Jesse Marcel Sr., ο πρώτος αξιωματικός που έφτασε στο σημείο, είχε πει στον γιο του ότι πίστευε πως τα υλικά ήταν εξωγήινης προέλευσης και ίσως του είχε δείξει κομμάτια από ιπτάμενο δίσκο. Τα συντρίμμια είχαν απλωθεί σε μια τριγωνική περιοχή περίπου 60-90 μέτρων πλάτος και τρία τέταρτα του μιλίου μήκος. Αρχικά, το Υπουργείο Πολέμου είχε ανακοινώσει ότι βρέθηκε «ιπτάμενος δίσκος», αλλά γρήγορα απέσυρε τη δήλωση, λέγοντας ότι πρόκειται για μετεωρολογικό αερόστατο.

Παρά την επίσημη εκδοχή, πολλοί ufologists παραμένουν σκεπτικοί. Ο έμπειρος ερευνητής Kevin Randle υποστηρίζει ότι «κάτι έπεσε στο Ρόσγουελ» και έχουν αποκλειστεί όλες οι επίγειες εξηγήσεις. Αναφέρεται και σε ένα σημείωμα του 1947 από τον Ταξίαρχο Roger Ramey, το οποίο ερμηνεύεται από κάποιους ως αναφορά σε «θύματα του δυστυχήματος».

Ο Walter Haut, ο αρχικός υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της βάσης, διαβεβαίωνε πριν πεθάνει ότι η ανακοίνωσή του για «ιπτάμενο δίσκο» ήταν ακριβής. Η κόρη του, Julie Shuster, δήλωσε πως ο πατέρας της είχε επιβεβαιώσει ότι είδε το σκάφος και σώματα παιδικού μεγέθους, σαφώς μη γήινα. Σύμφωνα με την Shuster, ο Haut είχε ορκιστεί να κρατήσει το μυστικό από τον συνάδελφό του, Συνταγματάρχη William Blanchard, και είχε ετοιμάσει σφραγισμένη δήλωση να αποκαλυφθεί μετά το θάνατό του.

Νέες αποκαλύψεις και πιέσεις σιωπής

Ο Thomas Carey, συν-συγγραφέας του Witness to Roswell, ανέφερε ότι η σφραγισμένη δήλωση του Haut περιέγραφε το σκάφος ως ωοειδές, περίπου στο μέγεθος ενός Volkswagen Beetle, που μετέφερε πολλά σώματα. Ο πρώην αναπληρωτής σερίφης Charles H. Forgus θυμάται να βλέπει εξωγήινα σώματα να μεταφέρονται από στρατιωτικούς στο Τέξας, περιγράφοντάς τα με μεγάλα μάτια και καστανό δέρμα.

Ο εγγονός του Jesse Marcel πρόσθεσε νέες μαρτυρίες, αναφέροντας ότι αξιόπιστες πηγές είδαν έως τρία εξωγήινα πτώματα σε δεύτερο σημείο συντριβής, το ένα «να αναπνέει ακόμα». Υποστηρίζει ότι συντρίμμια από τη δεύτερη τοποθεσία μπορεί να υπάρχουν ακόμη, ανάμεσά τους μια «δοκός ελαφριά σαν φτερό αλλά ισχυρή σαν ατσάλι» με μυστηριώδη σύμβολα.

Ο Marcel ισχυρίζεται ότι ο παππούς του του έδειξε μυστικά τα συντρίμμια και ότι δέχθηκε πιέσεις από τις στρατιωτικές αρχές να κρατήσει το στόμα του κλειστό, αναφέροντας: «Μια φορά μας είπε ότι αν μιλούσε γι’ αυτό, θα έβρισκαν τα κόκαλά του στην έρημο». Υπήρξαν αναφορές για παρακολούθηση τηλεφώνων και επισκέψεις αξιωματούχων στο σπίτι της οικογένειας, που επέμεναν ότι το Ρόσγουελ ήταν «μη γεγονός».

Η σημασία της υπόθεσης Ρόσγουελ σήμερα

Παρά τις πιέσεις και το μυστήριο που περιβάλλει την υπόθεση, ο Marcel παραμένει πεπεισμένος ότι τα συντρίμμια ήταν εξωγήινης προέλευσης και ότι η ανθρωπότητα δεν είναι μόνη στο σύμπαν. Ο πρώην ερευνητής UFO Nick Pope υπογραμμίζει ότι ακόμη και ένα μικρό κομμάτι από το ατύχημα θα μπορούσε να αναγκάσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αποκαλύψει απόρρητες πληροφορίες για τα UFO.

«Το Ρόσγουελ αποτελεί το επίκεντρο της σύγχρονης μυστηριώδους υπόθεσης των UFO», δήλωσε, «και τα σημερινά τεστ θα μπορούσαν να αποδείξουν άμεσα αν το αντικείμενο προέρχεται από το διάστημα ή από τη Γη».