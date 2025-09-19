Η υπόθεση Ρόσγουελ επιστρέφει μέσα από σπάνιο φιλμ στα Εθνικά Αρχεία

Το υλικό συνδυάζει στατικές φωτογραφίες, κινηματογραφικές λήψεις με ελεγχόμενη κίνηση και αποσπάσματα από τη δημοσιευμένη Έκθεση Ρόσγουελ, καθώς και από περιοδικά και βιβλία για UFO

Newsbomb

Η υπόθεση Ρόσγουελ επιστρέφει μέσα από σπάνιο φιλμ στα Εθνικά Αρχεία
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ εμφανίστηκε πρόσφατα ένα ανατριχιαστικό βίντεο διάρκειας 22 λεπτών με τίτλο The Roswell Incident, το οποίο παρουσιάζει εικόνες που κάποιοι θεωρούν ότι δείχνουν συντρίμμια και αλλόκοτα σώματα από το περίφημο ατύχημα του Ρόσγουελ το 1947.

Το υλικό συνδυάζει στατικές φωτογραφίες, κινηματογραφικές λήψεις με ελεγχόμενη κίνηση και αποσπάσματα από τη δημοσιευμένη Έκθεση Ρόσγουελ, καθώς και από περιοδικά και βιβλία για UFO. (Δείτε ΕΔΩ)

Η αρχή του βίντεο παρουσιάζει το βιβλίοThe Roswell Report: Fact Versus Fiction in the New Mexico Desert και ολοκληρώνεται με μια ασπρόμαυρη εικόνα κρατήρα γεμάτου μεταλλικά συντρίμμια. Η σκηνή αυτή πυροδότησε νέες εικασίες στο διαδίκτυο ότι πρόκειται για τις πρώτες οπτικές αποτυπώσεις του σημείου συντριβής.

Το περιστατικό συνέβη τον Ιούλιο του 1947 στο Νέο Μεξικό, όταν ένας κτηνοτρόφος εντόπισε σκορπισμένα συντρίμμια, προκαλώντας έρευνα από τις αρχές. Κάποιοι χρήστες υποστηρίζουν ότι μια σκοτεινή μορφή στον κρατήρα μοιάζει με σώμα εξωγήινου. Ο στρατιωτικός Major Jesse Marcel, που συμμετείχε στην ανάκτηση των συντριμμιών, περιέγραψε την περιοχή ως «μια μεγάλη έκταση γεμάτη μεταλλικά συντρίμμια από ένα σημείο πρόσκρουσης που σημάδεψε το έδαφος».

Επιστημονική και στρατιωτική προσέγγιση

Ο ειδικός σε UFO Mark Lee σχολίασε στην εφημερίδα Daily Mail ότι η εικόνα του κρατήρα πιθανόν προστέθηκε για να αυξήσει το ενδιαφέρον και όχι για να αποδείξει κάτι. «Κατά τη γνώμη μου, μπορεί να πρόκειται για ψεύτικο υλικό», είπε, προσθέτοντας ότι η ένταξή του στα Εθνικά Αρχεία δεν συνεπάγεται επιστημονική επικύρωση. Επίσης, ανέφερε ότι η υποτιθέμενη μορφή εξωγήινου είναι πιθανό να είναι αποτέλεσμα παρειδωλίας, δηλαδή η τάση του εγκεφάλου να αναγνωρίζει γνωστές μορφές σε τυχαία αντικείμενα.

Η επίσημη έρευνα του αμερικανικού στρατού κατέληξε το 1994 στο συμπέρασμα ότι τα συντρίμμια προέρχονταν από έναν αερόστατο υψηλού υψομέτρου του προγράμματος Project Mogul, ένα απόρρητο σχέδιο για την ανίχνευση σοβιετικών πυρηνικών δοκιμών. Παρά την επίσημη εξήγηση, το βίντεο αναζωπύρωσε τις συζητήσεις στο διαδίκτυο, με χρήστες να δημοσιεύουν αντικρουόμενες απόψεις.

Μαρτυρίες και θεωρίες για εξωγήινη προέλευση

Ο Jesse Marcel Sr., ο πρώτος αξιωματικός που έφτασε στο σημείο, είχε πει στον γιο του ότι πίστευε πως τα υλικά ήταν εξωγήινης προέλευσης και ίσως του είχε δείξει κομμάτια από ιπτάμενο δίσκο. Τα συντρίμμια είχαν απλωθεί σε μια τριγωνική περιοχή περίπου 60-90 μέτρων πλάτος και τρία τέταρτα του μιλίου μήκος. Αρχικά, το Υπουργείο Πολέμου είχε ανακοινώσει ότι βρέθηκε «ιπτάμενος δίσκος», αλλά γρήγορα απέσυρε τη δήλωση, λέγοντας ότι πρόκειται για μετεωρολογικό αερόστατο.

Παρά την επίσημη εκδοχή, πολλοί ufologists παραμένουν σκεπτικοί. Ο έμπειρος ερευνητής Kevin Randle υποστηρίζει ότι «κάτι έπεσε στο Ρόσγουελ» και έχουν αποκλειστεί όλες οι επίγειες εξηγήσεις. Αναφέρεται και σε ένα σημείωμα του 1947 από τον Ταξίαρχο Roger Ramey, το οποίο ερμηνεύεται από κάποιους ως αναφορά σε «θύματα του δυστυχήματος».

ρόσγουελ

Ο Walter Haut, ο αρχικός υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της βάσης, διαβεβαίωνε πριν πεθάνει ότι η ανακοίνωσή του για «ιπτάμενο δίσκο» ήταν ακριβής. Η κόρη του, Julie Shuster, δήλωσε πως ο πατέρας της είχε επιβεβαιώσει ότι είδε το σκάφος και σώματα παιδικού μεγέθους, σαφώς μη γήινα. Σύμφωνα με την Shuster, ο Haut είχε ορκιστεί να κρατήσει το μυστικό από τον συνάδελφό του, Συνταγματάρχη William Blanchard, και είχε ετοιμάσει σφραγισμένη δήλωση να αποκαλυφθεί μετά το θάνατό του.

Νέες αποκαλύψεις και πιέσεις σιωπής

Ο Thomas Carey, συν-συγγραφέας του Witness to Roswell, ανέφερε ότι η σφραγισμένη δήλωση του Haut περιέγραφε το σκάφος ως ωοειδές, περίπου στο μέγεθος ενός Volkswagen Beetle, που μετέφερε πολλά σώματα. Ο πρώην αναπληρωτής σερίφης Charles H. Forgus θυμάται να βλέπει εξωγήινα σώματα να μεταφέρονται από στρατιωτικούς στο Τέξας, περιγράφοντάς τα με μεγάλα μάτια και καστανό δέρμα.

Ο εγγονός του Jesse Marcel πρόσθεσε νέες μαρτυρίες, αναφέροντας ότι αξιόπιστες πηγές είδαν έως τρία εξωγήινα πτώματα σε δεύτερο σημείο συντριβής, το ένα «να αναπνέει ακόμα». Υποστηρίζει ότι συντρίμμια από τη δεύτερη τοποθεσία μπορεί να υπάρχουν ακόμη, ανάμεσά τους μια «δοκός ελαφριά σαν φτερό αλλά ισχυρή σαν ατσάλι» με μυστηριώδη σύμβολα.

Ο Marcel ισχυρίζεται ότι ο παππούς του του έδειξε μυστικά τα συντρίμμια και ότι δέχθηκε πιέσεις από τις στρατιωτικές αρχές να κρατήσει το στόμα του κλειστό, αναφέροντας: «Μια φορά μας είπε ότι αν μιλούσε γι’ αυτό, θα έβρισκαν τα κόκαλά του στην έρημο». Υπήρξαν αναφορές για παρακολούθηση τηλεφώνων και επισκέψεις αξιωματούχων στο σπίτι της οικογένειας, που επέμεναν ότι το Ρόσγουελ ήταν «μη γεγονός».

Η σημασία της υπόθεσης Ρόσγουελ σήμερα

Παρά τις πιέσεις και το μυστήριο που περιβάλλει την υπόθεση, ο Marcel παραμένει πεπεισμένος ότι τα συντρίμμια ήταν εξωγήινης προέλευσης και ότι η ανθρωπότητα δεν είναι μόνη στο σύμπαν. Ο πρώην ερευνητής UFO Nick Pope υπογραμμίζει ότι ακόμη και ένα μικρό κομμάτι από το ατύχημα θα μπορούσε να αναγκάσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αποκαλύψει απόρρητες πληροφορίες για τα UFO.

«Το Ρόσγουελ αποτελεί το επίκεντρο της σύγχρονης μυστηριώδους υπόθεσης των UFO», δήλωσε, «και τα σημερινά τεστ θα μπορούσαν να αποδείξουν άμεσα αν το αντικείμενο προέρχεται από το διάστημα ή από τη Γη».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Κάηκαν ολοσχερώς δύο εργοστάσια - Γέμισε καπνούς ο ουρανός

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 15χρονου από το κέντρο της Αθήνας

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ σε νευρική κρίση - Ο Πούτιν δοκιμάζει τις αντοχές της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Τρακάρισμα αγροτικού με van

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Άμα σου πω αυτό που έγινε θα συνεχίσεις να με αγαπάς;» - Σοκάρουν τα λόγια του 5χρονου μετά τον βιασμό

21:53ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot (19/9): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 120.000.000 ευρώ

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Τα ουρλιαχτά του όταν είδε για πρώτη φορά... διάφανη μεμβράνη - Η «σωτήρια» επέμβαση της Καμίλα

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Η υπόθεση Ρόσγουελ επιστρέφει μέσα από σπάνιο φιλμ στα Εθνικά Αρχεία - Εξωγήινοι ή η μεγαλύτερη απάτη της Ιστορίας;

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Εφιαλτική εμπειρία για οδηγό ταξί στα Χανιά: Ληστεία και εγκατάλειψη σε ερημική τοποθεσία

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Τζίμι Κίμελ: Στους δρόμους σεναριογράφοι για το «μαύρο» στην εκπομπή του

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Νύβριτο

21:19ΕΛΛΑΔΑ

«Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο» - Τι λένε οι εθελοντές που προφυλακίστηκαν για τη φωτιά στην Πάτρα μετά την αποφυλάκισή τους

21:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις στην Τουρκία μετά τις δηλώσεις Γεωργιάδη για την Ιερουσαλήμ: «Η Ελλάδα στο πλευρό του Ισραήλ»

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Λεχαινά Ηλείας

21:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο Περιστέρι – Άρης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη μητέρα του

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πώς ένα μικρό χρέος έγινε εφιάλτης και οδήγησε το σπίτι σε κίνδυνο

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Σίλια Κριθαριώτη για Μαρίσσα Λαιμού: «Δεν έπρεπε να φύγει από το νοσοκομείο με τόσο υψηλό διοξείδιο»

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Ο Παναθηναϊκός δε θα μείνει να μας περιμένει πίσω»

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ρωσική πρόκληση: Χαμηλή διέλευση μαχητικών αεροσκαφών πάνω από πλατφόρμα πετρελαίου της Πολωνίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάνει αλόγιστη χρήση κοκαΐνης - Ξεριζώνει μόνος του τα μαλλιά του»

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Τα δραματικά μηνύματα μέσα από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τσίμπημα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Άμα σου πω αυτό που έγινε θα συνεχίσεις να με αγαπάς;» - Σοκάρουν τα λόγια του 5χρονου μετά τον βιασμό

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

21:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις στην Τουρκία μετά τις δηλώσεις Γεωργιάδη για την Ιερουσαλήμ: «Η Ελλάδα στο πλευρό του Ισραήλ»

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ σε νευρική κρίση - Ο Πούτιν δοκιμάζει τις αντοχές της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Τα ουρλιαχτά του όταν είδε για πρώτη φορά... διάφανη μεμβράνη - Η «σωτήρια» επέμβαση της Καμίλα

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Η υπόθεση Ρόσγουελ επιστρέφει μέσα από σπάνιο φιλμ στα Εθνικά Αρχεία - Εξωγήινοι ή η μεγαλύτερη απάτη της Ιστορίας;

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Επεκτάθηκε σε εργοστάσιο παπουτσιών

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Μέγα μυστήριο στη Σμύρνη: Ο Ερντογάν «σφραγίζει» τις αρχαιολογικές ανασκαφές, κατάσχει τα αρχαία, απομακρύνει τους αρχαιολόγους

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Naxos: Εικόνες κόβουν την ανάσα – Η μάχη με τα κύματα, εν μέσω απαγορευτικού

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Η Εσθονία ενεργοποίησε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Αντίδραση στην εισβολή ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ανατροπή με την έκρηξη στο Τσοτύλι  - Προήλθε από οβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Κάηκαν ολοσχερώς δύο εργοστάσια - Γέμισε καπνούς ο ουρανός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ