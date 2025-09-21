ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε κλαμπ στο Νιου Χαμσάιρ - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Η αστυνομία μπλοκάρει το δρόμο προς ένα country club όπου συνέβησαν πυροβολισμοί στο Sky Meadow Country Club στη Νάσουα του Νιου Χάμσαϊρ, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς το βράδυ του Σαββάτου σε κλάμπ στο Νιου Χαμσάιρ των ΗΠΑ. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ στο σημείο επικρατούσε πανικός.

Ambulances are parked outside a hotel that is acting as a reunification center after a shooting at a country club in Nashua, New Hampshire, Saturday, Sept. 20, 2025. (AP Photo/Michael Casey) AP

Το αστυνομικό τμήμα της Νασάουα ανταποκρίθηκε άμεσα στις κλήσεις, βρίσκοντας στο σημείο αρκετούς τραυματίες από πυροβολισμούς. Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ περιπολικά απέκλεισαν την πρόσβαση προς το κλαμπ.

Αρχικά, οι αρχές ανέφεραν πως στο επεισόδιο εμπλέκονταν δύο ένοπλοι οι οποίοι είχαν διαφύγει. Ωστόσο, έπειτα από εξέταση βιντεοληπτικού υλικού, αποδείχθηκε ότι υπήρχε μόνο ένας δράστης, ο οποίος κρατείται.

Ο δολοφόνος φέρεται να φώναξε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

Ένας μάρτυρας δηλώνει στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ABC WMUR ότι ο δράστης φάνηκε να στοχεύει το θύμα. "Αυτό που είπε ήταν ότι τα παιδιά ήταν ασφαλή και, ξέρετε, "ελεύθερη Παλαιστίνη".

?BREAKING: 1 dead, multiple injured at a New Hampshire country club after a radical leftist screamed “Free Free Palestine” and started shooting. Leftists are all homicidal sociopaths. pic.twitter.com/WHWZTDMReN — Dapper Detective (@Dapper_Det) September 21, 2025

Ο ακριβής αριθμός των τραυματιών δεν έχει γίνει επισήμως γνωστός. Οι αρχές περιορίστηκαν να αναφέρουν ότι πρόκειται για «αρκετούς» ανθρώπους, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Video surveillance has confirmed there was only one shooter and they are currently being detained. The scene is still an active investigation but there is no further danger to the public. — Nashua Police (@NashuaPolice) September 21, 2025

Με τη σύλληψη του υπόπτου, η αστυνομία διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για την κοινότητα. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

