ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε κλαμπ στο Νιου Χαμσάιρ - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες
Ο δολοφόνος φέρεται να φώναξε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» ενώ συνελήφθη στο σημείο
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς το βράδυ του Σαββάτου σε κλάμπ στο Νιου Χαμσάιρ των ΗΠΑ. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ στο σημείο επικρατούσε πανικός.
Το αστυνομικό τμήμα της Νασάουα ανταποκρίθηκε άμεσα στις κλήσεις, βρίσκοντας στο σημείο αρκετούς τραυματίες από πυροβολισμούς. Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ περιπολικά απέκλεισαν την πρόσβαση προς το κλαμπ.
Αρχικά, οι αρχές ανέφεραν πως στο επεισόδιο εμπλέκονταν δύο ένοπλοι οι οποίοι είχαν διαφύγει. Ωστόσο, έπειτα από εξέταση βιντεοληπτικού υλικού, αποδείχθηκε ότι υπήρχε μόνο ένας δράστης, ο οποίος κρατείται.
Ο δολοφόνος φέρεται να φώναξε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»
Ένας μάρτυρας δηλώνει στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ABC WMUR ότι ο δράστης φάνηκε να στοχεύει το θύμα. "Αυτό που είπε ήταν ότι τα παιδιά ήταν ασφαλή και, ξέρετε, "ελεύθερη Παλαιστίνη".
Ο ακριβής αριθμός των τραυματιών δεν έχει γίνει επισήμως γνωστός. Οι αρχές περιορίστηκαν να αναφέρουν ότι πρόκειται για «αρκετούς» ανθρώπους, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.
Με τη σύλληψη του υπόπτου, η αστυνομία διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για την κοινότητα. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.