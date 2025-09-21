Σαλβίνι: «Τα παιδιά μας δεν πρέπει ποτέ να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Σφραγίστε τα σύνορα

Ο ηγέτης της Λέγκας τίμησε τον Τσάρλι Κερκ - Στο πλευρό του στάθηκαν οι Μπαρντελά, Αμπασκάλ και Μπολσονάρου - Πανό της Λίγκας του Βορρά ανάμεσα σε μπλουζάκια με θέμα του Κερκ και ισραηλινές σημαίες 

Σαλβίνι: «Τα παιδιά μας δεν πρέπει ποτέ να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Σφραγίστε τα σύνορα
Μπροστά σε ένα χώρο γεμάτο υποστηρικτές του και σημαίες της Λέγκας, ο ηγέτης του κόμματος Ματέο Σαλβίνι άνοιξε τις εργασίες της ετήσιας συνόδου του ιταλικού κόμματός του, ζητώντας «ένα χειροκρότημα που να φτάσει μέχρι την Αριζόνα», όπου σήμερα θα τελεστεί η κηδεία του Τσάρλι Κερκ.

Η 36η συγκέντρωση που πραγματοποιείται στην Ποντίδα, έναν δήμο στην επαρχία του Μπέργκαμο στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, όπου πραγματοποιήθηκε η ετήσια σύνοδος του ιταλικού κόμματος Λέγκα, εξελίχθηκε σε μια επίδειξη ισχύος του Σαλβίνι καθώς παρευρέθηκαν οι ηγέτες των πολιτικών δυνάμεων της ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου "Πατριώτες για την Ευρώπη". Μεταξύ των καλεσμένων ήταν ο Ορμπάν, ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, πρόεδρος του Vox και του Κόμματος των Ευρωπαίων Πατριωτών, ο Τζόρνταν Μπαρντέλα, πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, και ο Φλάβιο Μπολσονάρο, γιος του πρώην προέδρου που καταδικάστηκε για πραξικόπημα.

Ο Ματέο Σαλβίνι, έκλεισε την ομιλία του με ένα μήνυμα για το ουκρανικό, το μεσανατολικό και το μεταναστευτικό.

«Δεν θα στείλουμε ποτέ τα παιδιά και τα εγγόνια μας να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Δεν είμαστε σε πόλεμο με κανέναν», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, τονίζοντας ότι από αύριο, «θα ζητήσω από όλους στους δήμους να υποβάλουν μια πρόταση που θα τους υπενθυμίζει ότι η Ιταλία είναι κατά του πολέμου και να δουν τι πιστεύουν τα πολιτικά κόμματα».

Όσον αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο Σαλβίνι δήλωσε: «Η ελπίδα για δύο λαούς και δύο κράτη, που είναι η ελπίδα μου, δεν θα είναι δυνατή όσο οι ισλαμιστές μαχητές της Χαμάς κρατούν ομήρους Παλαιστίνια και Ισραηλινά παιδιά που θα έπρεπε να μεγαλώνουν και να σπουδάζουν μαζί σε αυτά τα βασανισμένα εδάφη». Και όσον αφορά τη Γέφυρα του Πορθμού της Μεσσήνης: «Θα κατασκευάσουμε τη Γέφυρα», τόνισε, «φέρνοντας κοντά εταιρείες από όλη την Ιταλία, νέους και αρχιτέκτονες από όλη την Ιταλία».

«Στόχος μας είναι να επανασφαλίσουμε τα σύνορα της Ιταλίας, υπό την προϋπόθεση ότι κάποιος πολιτικοποιημένος δικαστής δεν μας εμποδίσει», συνέχισε ο Σαλβίνι. «Υπάρχουν μετανάστες που έχουν έρθει από μακριά και φέρνουν εργασία, σεβασμό και πολιτισμό, και είναι ευπρόσδεκτοι. Το πρόβλημά μας είναι όσοι δεν θέλουν να ενταχθούν, και έχουμε καθήκον να τους στείλουμε σπίτι». «Δεν θέλουν όλοι να ενταχθούν: ο ισλαμικός φανατισμός, ο ισλαμικός φονταμενταλισμός και η λογοτεχνική εφαρμογή του Κορανίου δεν είναι συμβατά με τους νόμους μας», πρόσθεσε.

Πριν από αυτόν, ηγέτες του κόμματος από τον Βαννάτσι μέχρι τον Ζάια ανέβηκαν στη σκηνή. Ο πρώην στρατηγός, νυν αναπληρωτής γραμματέας της Λέγκας, επιτέθηκε στους μετανάστες, λέγοντας: «εισέβαλαν, μας βιάζουν, μας κλέβουν και μας ληστεύουν».

Η μετανάστευση βρέθηκε στην κορυφή της ατζέντας, μαζί με την έκκληση προς την Ευρώπη να αλλάξει πορεία.

"Η Ουγγαρία θεωρεί τον Σαλβίνι ως ήρωα επειδή έκλεισε τα σύνορα και προστάτευσε τα ιταλικά σπίτια. Επρεπε να του δώσουν βραβείο, όχι να δικάζεται", δήλωσε ο Όρμπαν επάνω στην σκηνή.

"Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει σαφείς αποφάσεις, όπως έκανε ο Ματέο Σαλβίνι", δήλωσε η αντιπρόεδρος του Κόμματος Ελευθερίας της Αυστρίας, Μαρλέν Σβάζεκ, του κόμματος δηλαδή που πρώτευσε πριν μια εβδομάδα στις εκλογές.

Ο Χοσέ Αντόνιο Φούστερ, εκπρόσωπος του ισπανικού κόμματος Vox, δήλωσε ότι μια συμμαχία "ευρωπαίων πατριωτών" είναι η μόνη λύση. "Μαζί είμαστε ισχυρότεροι", είπε.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού της Γαλλίας, έστειλε ένα μήνυμα μέσω βίντεο, όπως και ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου.

Αλλά η συνάντηση στην Ποντίδα ήταν επίσης μια ευκαιρία για τον ηγέτη του κόμματος της Λέγκας να συγκεντρώσει υποστήριξη και να αντιμετωπίσει την πτώση των ποσοστών του κόμματός του.

Ο Σαλβίνι έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για να υπάρχει στήριξη σε ένα ψήφισμα που διακινείται προς υπεράσπισή του, το οποίο έχει συγκεντρώσει 100.000 υπογραφές, ενώ περισσότερες αναμένεται να συγκεντρωθούν στην Ποντίδα.

Στους υποστηρικτές που υπέγραψαν την αίτηση δόθηκε ειδική κάρτα μέλους από το κόμμα της Λέγκας. "Οι υπογραφές βοηθούν τους Ιταλούς να καταλάβουν τι πρέπει να γίνει όταν οι μετανάστες φτάνουν στην Ιταλία", δήλωσε ένας άνδρας στο euronews. "Δεν λέω ότι δεχόμαστε εισβολή, αλλά περνάμε κρίσιμες στιγμές και ο Σαλβίνι έκανε το σωστό και το έκανε καλά".

