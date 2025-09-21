Πρόταση γάμου από... αέρος: Αγρότης φύτεψε χωράφι για να ζητήσει το χέρι της αγαπημένης του

Μια δασκάλα δημοτικού σχολείου στην Αυστραλία βρίσκεται… στα σύννεφα, καθώς δέχθηκε μια ιδιαίτερη πρόταση γάμου από τον σύντροφό της. Ένας αγρότης από τη Νέα Νότια Ουαλία, ο Γουίλ Χέντερσον, σχημάτισε σ' ένα χωράφι την τεράστια φράση για την αγαπημένη του, Στεφ Κάρτερ. Μία φράση που μπορούσαν να τη δουν μόνο... από ψηλά.

Όλα συνέβησαν αυτόν τον Σεπτέμβριο, όταν τα φυτά είχαν ανθίσει. Ο ίδιος πήρε τη Στεφ και επιβιβάστηκαν σ' ένα αεροπλάνο. Έφτασαν στα 10.000 πόδια και τότε... της έδειξε την πανοραμική θέα στο χωράφι, εκεί που ήταν σχηματισμένη η φράση "Θα με παντρευτείς;" με την ελπίδα να ακούσει το «ναι» από την παιδική του αγάπη.

«Ήταν πραγματικά ξεχωριστό», δήλωσε η 24χρονη Στεφ, η οποία φυσικά απάντησε θετικά. «Νομίζω ότι περίμενα να μου κάνει πρόταση, αλλά όχι με αυτό τον τρόπο».

Μυστικό σχέδιο μηνών και «μικρά ψέματα»

Η υλοποίηση του σχεδίου χρειάστηκε μήνες προετοιμασίας και, όπως αποκάλυψε ο 25χρονος αγρότης, «μερικά μικρά ψέματα». Ο Γουίλ δημιούργησε τα γράμματα της φράσης, με κάθε σειρά να έχει μήκος 12 μέτρα. Τα σημάδεψε σε ένα αρχείο GPS, το οποίο χρησιμοποίησε ως οδηγό κατά τη σπορά.

«Μερικά γράμματα δεν τα πήγαν πολύ καλά… οπότε έπρεπε να τα ξανασπείρω με το χέρι εβδομάδες αργότερα», είπε. Η Στεφ ήθελε συνεχώς να πάει μια βόλτα στο χωράφι, αλλά ο Γουίλ της έλεγε «όχι», κάτι που δεν άρεσε καθόλου στην κοπέλα του.

Η έκπληξη δεν σταμάτησε στην πρόταση. Όταν επέστρεψαν στο σπίτι, βρήκαν συγκεντρωμένους φίλους και συγγενείς, τους οποίους είχε προσκαλέσει κρυφά ο Γουίλ, παρόλο που πολλοί από αυτούς ζουν αρκετές ώρες μακριά. Το ζευγάρι, σύμφωνα με τη Στεφ, σχεδιάζει να παντρευτεί το 2027, στον κήπο του πατρικού της σπιτιού.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

