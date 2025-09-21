Πρόταση γάμου από... αέρος: Αγρότης φύτεψε χωράφι για να ζητήσει το χέρι της αγαπημένης του

Πέταξαν στα 10.000 πόδια και τότε ο αγρότης έδειξε στην αγαπημένη του την πανοραμική θέα της φράσης «θα με παντρευτείς;»

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Πρόταση γάμου από... αέρος: Αγρότης φύτεψε χωράφι για να ζητήσει το χέρι της αγαπημένης του
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια δασκάλα δημοτικού σχολείου στην Αυστραλία βρίσκεται… στα σύννεφα, καθώς δέχθηκε μια ιδιαίτερη πρόταση γάμου από τον σύντροφό της. Ένας αγρότης από τη Νέα Νότια Ουαλία, ο Γουίλ Χέντερσον, σχημάτισε σ' ένα χωράφι την τεράστια φράση για την αγαπημένη του, Στεφ Κάρτερ. Μία φράση που μπορούσαν να τη δουν μόνο... από ψηλά.

Όλα συνέβησαν αυτόν τον Σεπτέμβριο, όταν τα φυτά είχαν ανθίσει. Ο ίδιος πήρε τη Στεφ και επιβιβάστηκαν σ' ένα αεροπλάνο. Έφτασαν στα 10.000 πόδια και τότε... της έδειξε την πανοραμική θέα στο χωράφι, εκεί που ήταν σχηματισμένη η φράση "Θα με παντρευτείς;" με την ελπίδα να ακούσει το «ναι» από την παιδική του αγάπη.

«Ήταν πραγματικά ξεχωριστό», δήλωσε η 24χρονη Στεφ, η οποία φυσικά απάντησε θετικά. «Νομίζω ότι περίμενα να μου κάνει πρόταση, αλλά όχι με αυτό τον τρόπο».

Μυστικό σχέδιο μηνών και «μικρά ψέματα»

Η υλοποίηση του σχεδίου χρειάστηκε μήνες προετοιμασίας και, όπως αποκάλυψε ο 25χρονος αγρότης, «μερικά μικρά ψέματα». Ο Γουίλ δημιούργησε τα γράμματα της φράσης, με κάθε σειρά να έχει μήκος 12 μέτρα. Τα σημάδεψε σε ένα αρχείο GPS, το οποίο χρησιμοποίησε ως οδηγό κατά τη σπορά.

«Μερικά γράμματα δεν τα πήγαν πολύ καλά… οπότε έπρεπε να τα ξανασπείρω με το χέρι εβδομάδες αργότερα», είπε. Η Στεφ ήθελε συνεχώς να πάει μια βόλτα στο χωράφι, αλλά ο Γουίλ της έλεγε «όχι», κάτι που δεν άρεσε καθόλου στην κοπέλα του.

Η έκπληξη δεν σταμάτησε στην πρόταση. Όταν επέστρεψαν στο σπίτι, βρήκαν συγκεντρωμένους φίλους και συγγενείς, τους οποίους είχε προσκαλέσει κρυφά ο Γουίλ, παρόλο που πολλοί από αυτούς ζουν αρκετές ώρες μακριά. Το ζευγάρι, σύμφωνα με τη Στεφ, σχεδιάζει να παντρευτεί το 2027, στον κήπο του πατρικού της σπιτιού.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:25LIFESTYLE

Matthew McConaughey: Το μυστικό του επιτυχημένου γάμου με τη σύζυγό του και ο κομβικός ρόλος του... κρεβατιού τους

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Δε νίκησε κανείς «μεγάλος», χαμένος ο Παναθηναϊκός

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Και η Πορτογαλία αναγνωρίζει παλαιστινιακό κράτος - Ενώνει τις δυνάμεις της με Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Πειραιά: ΙΧ καρφώθηκε σε κολώνα - Δύο τραυματίες

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ελ Κααμπί του πήρε την… μπουκιά από το στόμα στο 92ο λεπτό!

23:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα ηγηθεί της τελετής για τον Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Ισόπαλο το ντέρμπι της Λεωφόρου - Δείτε τα γκολ

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Κερκ: Ο Τραμπ έφτασε στο στάδιο - Έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και επευφημίες

22:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 86-83: Βελτιώθηκε και νίκησε σε αγώνα ντέρμπι

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Πρόταση γάμου από... αέρος: Αγρότης φύτεψε χωράφι για να ζητήσει το χέρι της αγαπημένης του - Η αντίδρασή της

22:34ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Τρίτης (23/9)

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Το Air Force One με τον Τραμπ φτάνει στην Αριζόνα - Βίντεο μέσα από το πιλοτήριο

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά - Παραμένουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Μασκ: «Τιμή μου που είμαι στην κηδεία του Κερκ» - Το βίντεο που ανέβασε

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (21/9/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

22:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Κόκκινη το μαρκάρισμα του Παντελάκη στον Γιόβιτς, δεν υπάρχει καθαρό πλάνο για Πινέδα»

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Νέα Πέραμο: Ήχησε το 112 - Ανάμεσα στα σπίτια οι φλόγες

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Η τελετή ξεκίνησε με τον ήχο της γκάιντας - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ελ Κααμπί του πήρε την… μπουκιά από το στόμα στο 92ο λεπτό!

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Ρόδο: 83χρονος παππούς κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του - Τρομάζουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Έφηβος διαγνώστηκε με σπάνιο καρκίνο χάρη... στον κομμωτή του

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Πειραιά: ΙΧ καρφώθηκε σε κολώνα - Δύο τραυματίες

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Live - Η κηδεία του Τσάρλι Κερκ: Το αδιαχώρητο στο στάδιο State Farm - Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Εμφάνισε άλλη γυναίκα ως μάνα της η 62χρονη - Πώς έφτασαν οι αρχές στην μακάβρια αποκάλυψη

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Κερκ: Ο Τραμπ έφτασε στο στάδιο - Έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και επευφημίες

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στην Θεσσαλονίκη: «Να τον απαλλάξουν οι δικαστές, ο γιος μου είναι καλό παιδί» - Συγκλονίζει ο πατέρας των δύο αδελφών

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τι ετοίμαζε η τουρκική μαφία στο Αιγαίο: Το σχέδιο για μαζικές παράνομες μετακινήσεις μεταναστών

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Χάρις σε Τραμπ: Μην πουλήσετε F-16 και F-35 στην Τουρκία - Θα χρησιμοποιηθούν για τους νεο-οθωμανικούς στόχους

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Και η Πορτογαλία αναγνωρίζει παλαιστινιακό κράτος - Ενώνει τις δυνάμεις της με Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο αληθινός… Ταρζάν: Η συγκλονιστική ιστορία του Γερμανού που ζει στη ζούγκλα για να σώσει τους σπανιότερους ελέφαντες

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Πρόταση γάμου από... αέρος: Αγρότης φύτεψε χωράφι για να ζητήσει το χέρι της αγαπημένης του - Η αντίδρασή της

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Δε νίκησε κανείς «μεγάλος», χαμένος ο Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ