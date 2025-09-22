Επιδρομή ουκρανικών drones στη χερσόνησο της Κριμαίας – Τουλάχιστον δύο νεκροί και 15 τραυματίες

Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλάει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας

Επιδρομή ουκρανικών drones στη χερσόνησο της Κριμαίας – Τουλάχιστον δύο νεκροί και 15 τραυματίες
Ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν την Κυριακή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη χερσόνησο της Κριμαίας.

Από την επίθεση, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Γύρω στις 19:30 σε τουριστική περιοχή της Κριμαίας, όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικοί στόχοι, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τρομοκρατική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εξοπλισμένα με εκρηκτικά μεγάλης ισχύος», αναφέρει ανάρτηση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στην πλατφόρμα Telegram.

«Εξαιτίας αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν», επισημαίνει το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, κάνοντας λόγο για «προμελετημένη τρομοκρατική επίθεση εναντίον αμάχων».

