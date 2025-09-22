Μπασάρ Αλ - Άσαντ: Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι δηλητηριάστηκε στη Μόσχα

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες με τον ισχυρισμό ότι ο εξόριστος πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ Αλ Άσαντ δηλητηριάστηκε στη Μόσχα.

Το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε ότι ο Άσαντ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και κάλεσε τη Ρωσία να διευκρινίσει την κατάσταση.

Σημειώνεται πάντως ότι αντίστοιχες πληροφορίες για δηλητηρίαση του Άσαντ είχαν κυκλοφορήσει ευρέως και τον περασμένο Ιανουάριο, χωρίς ωστόσο να αποδειχθούν αληθείς.

Unconfirmed reports claim exiled Syrian President Bashar al-Assad has been poisoned in Moscow.



The Syrian Observatory for Human Rights says he was taken to hospital in critical condition and urged Russia to clarify his status. Assad has not appeared publicly since fleeing… pic.twitter.com/wNu78sMAfR — Washington Eye (@washington_EY) September 21, 2025

Unconfirmed Reports Claim Exiled Syrian President Assad Poisoned in Moscow



Unverified reports have circulated alleging that ousted Syrian president Bashar al-Assad, living in exile in Moscow, was poisoned. The UK-based Syrian Observatory for Human Rights said Assad was… pic.twitter.com/OsywBUpaOU — ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) September 21, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανεπιβεβαίωτη αυτή πληροφορία ήρθε έπειτα από την ανακοίνωση χθες πως η Συρία θα διεξάγει κοινοβουλευτικές εκλογές στις 5 Οκτωβρίου.

Η Ανώτατη Επιτροπή για τις Εκλογές της Λαϊκής Συνέλευσης της Συρίας ανακοίνωσε ότι η ψηφοφορία για τα μέλη της Λαϊκής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί στις 5 Οκτωβρίου 2025 σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, σύμφωνα με γραπτή δήλωση που στάλθηκε στο SANA την Κυριακή.

Το Σάββατο, η επιτροπή παρέτεινε επίσης την προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά μελών των εκλογικών οργάνων έως το κλείσιμο των γραφείων την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε επίσης