Η Συρία θα διεξάγει κοινοβουλευτικές εκλογές στις 5 Οκτωβρίου

Ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας, Ahmad al-Sharaa, ακούει κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Emmanuel Macron μετά από συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι στις 7 Μαΐου 2025.

Η Συρία θα διεξάγει τις πρώτες κοινοβουλευτικές εκλογές υπό τη νέα κυβέρνηση στις 5 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε την Κυριακή το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Η Ανώτατη Επιτροπή για τις Εκλογές της Λαϊκής Συνέλευσης της Συρίας ανακοίνωσε ότι η ψηφοφορία για τα μέλη της Λαϊκής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί στις 5 Οκτωβρίου 2025 σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, σύμφωνα με γραπτή δήλωση που στάλθηκε στο SANA την Κυριακή.

Το Σάββατο, η επιτροπή παρέτεινε επίσης την προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά μελών των εκλογικών οργάνων έως το κλείσιμο των γραφείων την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου.

Πώς λειτουργεί η εκλογική διαδικασία

Η διαδικασία ξεκινά με την Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή να ορίζει υποεπιτροπές, οι οποίες με τη σειρά τους επιλέγουν τα εκλογικά όργανα που είναι υπεύθυνα για την αποδοχή των αιτήσεων των υποψηφίων. Από αυτά τα όργανα καταρτίζονται προκαταρκτικοί κατάλογοι υποψηφίων. Στη συνέχεια, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις κατά υποψηφίων, οι οποίες εξετάζονται πριν από την ανακοίνωση των τελικών καταλόγων.

Οι εκλογές διεξάγονται μεταξύ των μελών του εκλογικού σώματος και η ψηφοφορία γίνεται με άμεση, μυστική ψηφοφορία. Οι υποεπιτροπές μετρούν τις ψήφους και ανακοινώνουν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα. Ο Πρόεδρος διορίζει το ένα τρίτο των 210 μελών του κοινοβουλίου από εκτός του εκλογικού σώματος.

Τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται με προεδρικό διάταγμα και η νεοεκλεγείσα Λαϊκή Συνέλευση (Κοινοβούλιο) πραγματοποιεί την πρώτη της συνεδρίαση.

Ο αλ - Σάρα μεταβαίνει στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας κατευθύνεται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να συμμετάσχει στην 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε η Προεδρία της Συρίας σε γραπτή δήλωση προς το SANA την Κυριακή.