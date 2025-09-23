Γεραπετρίτης: Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους θα πρέπει να γίνει υπό την αιγίδα του ΟΗΕ

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών «το ζήτημα είναι ο χρονισμός», σχετικά με την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους.

Newsbomb

Γεραπετρίτης: Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους θα πρέπει να γίνει υπό την αιγίδα του ΟΗΕ
x.com/GreeceMFA
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στην έναρξη της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τονίζοντας τη «μοναδική ιδιαιτερότητα» ότι η Ελλάδα μετέχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, γεγονός που «προσδίδει ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό αποτύπωμα» και ενισχύει τα διεθνή ερείσματα της χώρας. Όπως είπε, στο περιθώριο πραγματοποιήθηκε «σειρά από διμερείς συναντήσεις» με υπουργούς Εξωτερικών από διαφορετικές ηπείρους.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η Ελλάδα προεδρεύει στη Διάσκεψη για τους Αρχαίους Πολιτισμούς, που «φέρνει κοντά χώρες με κοινά ενδιαφέροντα και μεγάλο πολιτισμικό βάθος».

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ελλάδας στη Διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, την οποία συγκάλεσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία. Υπογράμμισε ότι η χώρα μας έχει «εκπεφρασμένη θέση», καθώς πρωτοστατεί σε ανθρωπιστικά ζητήματα, παρέχοντας βοήθεια και φιλοξενώντας παιδιά από τη Γάζα, ενώ στηρίζει την Παλαιστινιακή Αρχή.

Για το θέμα της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, επισήμανε ότι «αυτή είναι η λύση: η ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους στα όρια προ του 1967». Όπως πρόσθεσε ο κ. Γεραπετρίτης «το ζήτημα είναι ο χρονισμός», με την Ελλάδα να θεωρεί ότι η αναγνώριση πρέπει να έρθει «στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών στην ΕΡΤ:

«Ξεκίνησε σήμερα η 80ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με την ιδιαιτερότητα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην καρδιά του Οργανισμού, στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Είχαμε την ευκαιρία για μια σειρά από διμερείς συναντήσεις με υπουργούς Εξωτερικών από την Ευρώπη, από την Ασία, από την Αφρική και από τη Λατινική Αμερική. Η Ελλάδα, ως Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας αποκτά ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό αποτύπωμα, αναπτύσσει τα ερείσματα της σε όλο τον κόσμο και τις περιφερειακές της συμμαχίες.

Έχουμε την ευκαιρία να προεδρεύσουμε στην Διάσκεψη που γίνεται σε υπουργικό επίπεδο για τους Αρχαίους Πολιτισμούς, που είναι μια πρωτοβουλία η οποία φέρνει κοντά χώρες με κοινά ενδιαφέροντα, με μεγάλο πολιτισμικό βάθος και βεβαίως με το βλέμμα στα αγαθά της αρχαιότητας και του νεότερου κόσμου.

Τέλος, συμμετείχαμε στην διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών την οποία συγκάλεσε ο Γάλλος πρόεδρος και η Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για μια διάσκεψη, η οποία ασχολήθηκε με το Παλαιστινιακό. Η Ελλάδα έχει μια εκπεφρασμένη θέση για το ζήτημα αυτό. Η πάγια θέση της είναι ότι είναι μια πρωτοπόρος και επισπεύδουσα χώρα σε ότι αφορά τα ανθρωπιστικά. Ήδη έχει παράσχει σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια, έχει περιθάλψει παιδιά από τη Γάζα, ενισχύει την Παλαιστινιακή αρχή.

Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης, η Ελλάδα θεωρεί ότι αυτή είναι η λύση: η ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους στα όρια πρo του 1967. Το ζήτημα είναι ο χρονισμός. Θεωρούμε ότι θα πρέπει η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους να έρθει στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:56ΕΡΓΑΣΙΑ

46η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Γεραπετρίτης: Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους θα πρέπει να έρθει στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ

02:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές ρεύματος

01:42ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα επιδιώξει την ενίσχυση των σχέσεων με την Κίνα

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο Τραμπ θα παρουσιάσει σε ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Νίγηρας, Μπουρκίνα Φάσο και Μάλι αποσύρονται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα – Κοντά στο Μπάφι το μέτωπο

00:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα ρεκόρ στη Wall Street με ώθηση τη γιγάντια επένδυση της Nvidia στην OpenAI

00:08ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Γαλλία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης - Αμπάς σε Χαμάς: Παραδώστε τα όπλα

00:05ΚΟΣΜΟΣ

Μέριλιν Μονρό: Ο επεισοδιακός γάμος με τον Ντι Μάτζιο και η «αντισυμβατική» βέρα με τα 36 διαμάντια που έγινε σύμβολο

00:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος – Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μερτς

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Το… σήκωσε ο Ουσμάν Ντεμπελέ! Όλα τα βραβεία

23:59LIFESTYLE

Στάθης Αγγελόπουλος για την πρώην σύζυγό του: «Άρχισε να ωρύεται και να με κάνει ρεζίλι»

23:50ΥΓΕΙΑ

Πνίγεσαι από άγχος μετά τις διακοπές; Πέντε τρόποι για να το αντιμετωπίσεις

23:41ΚΟΣΜΟΣ

«Έκρηξη» ζωής στο Ρίτσμοντ: Γεννήθηκαν έξι τσιτάχ και μαγνητίζουν τα βλέμματα με τα παιχνίδια τους

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της

23:32WHAT THE FACT

Το TikTok «πλημμύρισε» με προτάσεις γάμου κάθε είδους

23:23LIFESTYLE

Πέθανε ο «Μίστερ εθνικά μπούτια», Γιώργος Σταυρόπουλος

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη influencer δείχνει τους «αμφιλεγόμενους» κανόνες που επιβάλλει στα παιδιά της για τη σχολική χρονιά και γίνεται viral - «Βροχή» τα αρνητικά σχόλια στα social media

23:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Το Πολεμικό Μουσείο θα εισέλθει στη νέα εποχή - Αναβαθμίζονται οι εγκαταστάσεις - Θα γίνει σύγχρονο και σημείο αναφοράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

02:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές ρεύματος

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

20:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχεδόν το 1/4 των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν, πήρε κατευθείαν άδεια – Ολόκληρος νομός έμεινε με τους μισούς νηπιαγωγούς

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη influencer δείχνει τους «αμφιλεγόμενους» κανόνες που επιβάλλει στα παιδιά της για τη σχολική χρονιά και γίνεται viral - «Βροχή» τα αρνητικά σχόλια στα social media

20:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει στη χώρα μας

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα – Κοντά στο Μπάφι το μέτωπο

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – «Του έλιωσαν το κεφάλι»

23:23LIFESTYLE

Πέθανε ο «Μίστερ εθνικά μπούτια», Γιώργος Σταυρόπουλος

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Νίγηρας, Μπουρκίνα Φάσο και Μάλι αποσύρονται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πατέρας έκανε όπισθεν και παρέσυρε με το αυτοκίνητο το τρίχρονο αγοράκι του

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Φθινοπωρινή ισημερία 2025: Τι είναι και τι σηματοδοτεί

21:41WHAT THE FACT

Αν ανατριχιάζετε ακούγοντας μουσική, ανήκετε σε μία ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων

00:08ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Γαλλία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης - Αμπάς σε Χαμάς: Παραδώστε τα όπλα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ανεβαίνει η θερμοκρασία και επιστρέφει ο καλοκαιρινός καιρός – Η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

18:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Έρχονται τέσσερις αυξήσεις στους μισθούς - Τον Οκτώβριο η πρώτη κατά €145 - Παραδείγματα

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ