Μακάβριο φορτίο: 30 ανθρώπινα πόδια έχουν «εγκλωβιστεί» στο αεροδρόμιο του Σαντιάγο της Χιλής

Την τύχη ενός ασυνήθιστου φορτίου εξετάζει το Ανώτατο Δικαστήριο της Χιλής για να αποφασίσει τι θα συμβεί με τα 30 ανθρώπινα πόδια που έχει εγκλωβιστεί για ένα χρόνο σε μια αποθήκη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαντιάγο , αφού το τελωνείο το κατάσχεσε επειδή δεν συμμορφωνόταν με τους ισχύοντες κανονισμούς για την είσοδό του στη χώρα.

Τα άκρα εισήχθησαν από τις ΗΠΑ από το Ιατρικό-Χειρουργικό Κέντρο Εκπαίδευσης SpA για εκπαιδευτικούς σκοπούς, λόγω της έλλειψης δωρεών σε πτώματα στη χώρα για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ωστόσο, ο Υφυπουργός Δημόσιας Υγείας αποφάσισε τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους ότι οι ισχύοντες κανονισμοί «δεν επιτρέπουν την εισαγωγή δειγμάτων από πτώματα για εκπαιδευτικούς σκοπούς », επομένως η αποστολή δεσμεύτηκε.

Τον επόμενο μήνα, η εταιρεία υπέβαλε ένσταση για οικονομική προστασία ενώπιον του Εφετείου του Σαντιάγο, υποστηρίζοντας ότι αυτό το υλικό μελέτης μπορεί να ληφθεί μόνο μέσω προγραμμάτων δωρεάς στη Χιλή. Εξαιτίας αυτού, «αυτό το βιολογικό υλικό ή το υλικό ανθρώπινου πτώματος αποκτήθηκε στο εξωτερικό, σύμφωνα με όλους τους υγειονομικούς κανονισμούς προέλευσης», δήλωσε η εταιρεία τότε.

Τον Δεκέμβριο του 2024, το δικαστήριο απέρριψε την έφεση και η υπόθεση κλιμακώθηκε στο ανώτατο δικαστήριο της Χιλής, το οποίο πρέπει να αποφασίσει γρήγορα για την τύχη της φρικιαστικής αποστολής.

Εθελοντικές δωρεές

Το Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι η απόκτηση ανθρώπινων σωμάτων ή άκρων για εκπαιδευτικούς σκοπούς πρέπει να προέρχεται «αποκλειστικά από δωρεές που γίνονται στη χώρα», οι οποίες πρέπει να είναι εντελώς δωρεάν.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Υγείας της χώρας, μόνο οι σοροί των θανόντων που παραμένουν σε δημόσια ή ιδιωτικά κέντρα υγείας ή που βρίσκονται στη Νομική Ιατρική Υπηρεσία (ΝΙΥ) και δεν διεκδικούνται από συγγενείς, «μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μελέτη ή επιστημονική έρευνα».