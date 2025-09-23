Reuters: Κυρώσεις - αντίποινα των ΗΠΑ σε ολόκληρο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο όμως αναγνωρίζει την Παλαιστίνη ως κράτος μέλος του



Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου, δεξιά, παραδίδει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έναν φάκελο κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Μπλε Δωμάτιο του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον

AP/Alex Brandon
Σε μία αιφνιδιαστική κίνηση που αναμένεται να φέρει σοβαρές δυσλειτουργίες στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, πέρα από κλιμάκωση και διπλωματικές εμπλοκές, αναμένεται να προχωρήσουν οι ΗΠΑ, ίσως και τις αμέσως επόμενες ημέρες, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλείται 6 πηγές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων εναντίον ολόκληρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, σε αντίποινα για τις έρευνες σχετικά με ύποπτα ισραηλινά εγκλήματα πολέμου.

Το ΔΠΔ, με έδρα τη Χάγη, έχει απαγγείλει κατηγορίες στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και στον πρώην υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, καθώς και σε στελέχη της μαχητικής οργάνωσης Χαμάς, για φερόμενα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησε το δικαστήριο ότι διεκδικεί αυτό που χαρακτήρισε ως «υποτιθέμενη δικαιοδοσία» του επί του προσωπικού των ΗΠΑ και του Ισραήλ και δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον πρόκειται να λάβει περαιτέρω μέτρα, αν και δεν διευκρίνησε ποια θα είναι αυτά.

Προκαταβολή μισθών

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στο δικαστήριο ως οντότητα θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις βασικές καθημερινές του λειτουργίες, από την ικανότητά του να πληρώνει το προσωπικό του έως την πρόσβασή του σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στο συνηθισμένο λογισμικό γραφείου στους υπολογιστές του.

Για να μετριαστεί η πιθανή ζημία, το προσωπικό του ΔΠΔ έλαβε μισθούς αυτόν τον μήνα προκαταβολικά για το υπόλοιπο του 2025, ανέφεραν τρεις πηγές, κάτι που έχει συμβεί ωστόσο στο παρελθόν.

Το δικαστήριο αναζητά επίσης εναλλακτικούς προμηθευτές για τραπεζικές υπηρεσίες και λογισμικό, ανέφεραν τρεις πηγές.

Η Ουάσινγκτον έχει στο παρελθόν επιβάλει κυρώσεις σε δικαστικούς αξιωματούχους για τον ρόλο τους σε αυτές τις υποθέσεις και σε ξεχωριστή έρευνα για ύποπτα εγκλήματα στο Αφγανιστάν, η οποία αρχικά εξέταζε ενέργειες αμερικανικών στρατευμάτων.

Τρεις διπλωματικές πηγές δήλωσαν ότι ορισμένες από τις 125 χώρες-μέλη του ΔΠΔ θα προσπαθήσουν να αντιδράσουν στις πρόσθετες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η Ουάσινγκτον θα κλιμακώσει την επίθεσή της στο ΔΠΔ, δήλωσαν τέσσερις διπλωματικές πηγές στη Χάγη και τη Νέα Υόρκη.

«Ο δρόμος των ατομικών κυρώσεων έχει εξαντληθεί. Τώρα περισσότερο έχει να κάνει με το πότε, παρά με το αν, θα κάνουν το επόμενο βήμα», δήλωσε ανώτερος διπλωμάτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε το δικαστήριο «απειλή για την εθνική ασφάλεια που έχει αποτελέσει μέσο για την επιβολή του νόμου» εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του συμμάχου τους, Ισραήλ.

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέλη.

Το δικαστήριο ιδρύθηκε το 2002 βάσει συνθήκης που του παρέχει δικαιοδοσία να διώκει γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου που είτε διαπράχθηκαν από πολίτη κράτους μέλους, είτε έλαβαν χώρα στο έδαφος ενός μέλους.

Το δικαστήριο αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης ως μέλος και έχει αποφανθεί ότι αυτό του δίνει δικαιοδοσία για ενέργειες σε παλαιστινιακό έδαφος.

Τον Φεβρουάριο, ο Λευκός Οίκος επέβαλε κυρώσεις στον επικεφαλής εισαγγελέα του δικαστηρίου, Καρίμ Καν, ο οποίος είχε ζητήσει τα εντάλματα σύλληψης εναντίον του Νετανιάχου και του Γκάλαντ.

Ο Καν βρίσκεται σε άδεια εν μέσω συνεχιζόμενης έρευνας για καταγγελίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.



