Απίστευτη ταλαιπωρία για τουρίστρια: Απελάθηκε την πρώτη μέρα των διακοπών της – Τι συνέβη

Μία τουρίστρια από τη Σκωτία έζησε τον απόλυτο εφιάλτη, λίγα λεπτά αφότου έφτασε στο Μαρόκο, όπου θέλησε να περάσει τις διακοπές της. Η Ρεμπέκα ΜακΚάρι βρέθηκε στο Μαρακές τον περασμένο Ιούλιο προκειμένου να περάσει μερικές μέρες ξεκούρασης μαζί με την παρέα της, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά.

Η νεαρή γυναίκα, 22 ετών, ξέχασε το διαβατήριό της μέσα στο αεροπλάνο λίγο μετά την προσγείωση και το συνειδητοποίησε 5 λεπτά αργότερα. Τότε ρώτησε αν θα μπορούσε να γυρίσει να το πάρει, ωστόσο το προσωπικό της Ryanair την ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να το βρει.

Από εκείνο το σημείο και ύστερα, η Ρεμπέκα έζησε μία απίστευτη περιπέτεια με ανακρίσεις από την συνοριακή αστυνομία, κατά τη διάρκεια των οποίων λιποθύμησε αρκετές φορές.

Μάλιστα, τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για εκείνη, όταν την ενημέρωσαν ότι μπορεί να χρειαστεί έως και 5 ημέρες για να επιστρέψει στο Εδιμβούργο, παρ’ ότι το αεροπλάνο με το οποίο είχε φτάσει στο Μαρόκο βρισκόταν ακόμα εκεί.

Τελικά, η Ρεμπέκα επιβιβάστηκε σε μία πτήση για το Μάντσεστερ και όχι για το Εδιμβούργο από όπου είχε αναχωρήσει. «Με απέλασαν στο Μάντσεστερ και ο πατέρας μου χρειάστηκε να οδηγήσει 6 ώρες για να έρθει να με πάρει», είπε η νεαρή.

Ενώ το προσωπικό του αεροπλάνου δεν μπόρεσε να εντοπίσει το διαβατήριο, μία φίλη της κατάφερε να το βρει εκείνη, Ωστόσο, δεν τους επέτρεψαν να το κρατήσουν.

«Ήταν ακριβώς εκεί όπου το άφησα», είπε. «Τους είπα να το κρατήσουν. Αλλά το προσωπικό της Ryanair τους το πήρε. Πέρασα πάνω από 1 μήνα προσπαθώντας να επικοινωνήσω μαζί τους, ενώ στο τέλος έπρεπε να πάω εγώ στο αεροδρόμιο και να πληρώσω 30 λίρες για να πάρω πίσω το διαβατήριό μου».

Η Ρεμπέκα προσπάθησε να υποβάλλει καταγγελία στην Rynair αλλά δεν τα κατάφερε. «Οπουδήποτε κι αν προσπαθήσεις να κάνεις καταγγελία, σε οδηγεί σε αδιέξοδο. Δοκίμασα παντού, αλλά μάταια», ανέφερε και συμπλήρωσε ότι μετά την περιπέτειά της, το σκέφτεται να πάρει ξανά αεροπλάνο. «Η εμπειρία αυτή μου έχει δημιουργήσει πολύ άγχος και με έχει κάνει πολύ φοβισμένη να πετάξω ξανά», αποκαλύπτει.

Πάντως, εκπρόσωπος της Ryanair ανέφερε ότι «αυτός ο επιβάτης έχασε το διαβατήριό του στην πτήση του από το Εδιμβούργο στο Μαρακές στις 31 Ιουλίου και στη συνέχεια του απαγορεύτηκε η είσοδος στο Μαρακές. Μετά από αίτημα των αρχών του Μαρακές, η Ryanair επανέφερε αυτόν τον επιβάτη στην επόμενη διαθέσιμη πτήση προς το Ηνωμένο Βασίλειο αργότερα την ίδια ημέρα.

Όλοι οι επιβάτες που ταξιδεύουν με την Ryanair πρέπει να προσκομίσουν τα σωστά ταξιδιωτικά έγγραφα για τη χώρα προορισμού, όπως αυτά καθορίζονται από τη χώρα αυτή, ωστόσο, είναι ευθύνη κάθε επιβάτη να έχει μαζί του έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο επιβάτης υποχρεώθηκε να επιδείξει διαβατήριο κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Μαρακές, κάτι που δεν έκανε, και ορθώς του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα.

Η Ryanair παραδίδει όλα τα χαμένα αντικείμενα στο γραφείο χαμένων αντικειμένων σε κάθε αεροδρόμιο. Μόλις το πλήρωμα εντόπισε το διαβατήριο αυτού του επιβάτη, το παρέδωσε στο γραφείο χαμένων αντικειμένων στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου».