«Παρμενίων 2025» - Πότε ξεκινά και πόσο θα κρατήσει η μεγαλύτερη άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων

Από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 θα διεξαχθεί σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, η Εθνική Διακλαδική Άσκηση μεγάλης κλίμακας «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25». Πρόκειται για την μεγαλύτερη άσκηση του ελληνικού στρατού, καθώς στα πλαίσια αυτής κινητοποιείται πλήθος δυνάμεων, προκειμένου να έλθει αντιμέτωπο με ρεαλιστικά σενάρια καθ΄ όλο το 24ωρο.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, η «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25» είναι Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) η οποία σχεδιάζεται και εκτελείται με καθολική συμμετοχή του στρατιωτικού τομέα και πλήρη ανάπτυξη δυνάμεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς και υπηρεσίες.

Σκοποί της άσκησης

Κύριος σκοπός της άσκησης, είναι η εξέταση και δοκιμή των υφιστάμενων επιχειρησιακών σχεδίων σε πραγματική βάση ενώ παράλληλα επιδιώκονται:

Η εξάσκηση στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων με κατάλληλη προσαρμογή στην κατάσταση, τόσο στο εγγύς όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται από τις διεθνείς εξελίξεις και σχέσεις της χώρας.

Η δοκιμή και αξιολόγηση του συστήματος χειρισμού κρίσεων παράλληλα με τη δοκιμή των σχεδίων και διαδικασιών συνεργασίας με υπηρεσίες Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ).

Η ανάπτυξη και βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των συνεργαζόμενων πολιτικών και στρατιωτικών φορέων κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης εθνικής επιχειρησιακής σχεδίασης.

Η δοκιμή και συνεργασία όλων των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων και ο συγχρονισμός τους στο θέατρο των επιχειρήσεων.

Η άσκηση θα διεξαχθεί σε ρεαλιστική βάση και επί 24ώρου βάσεως.

