Αίγυπτος: Κατέρρευσε κτήριο από πυρκαγιά στο Δέλτα του Νείλου - Οκτώ νεκροί, 29 τραυματίες

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αίγυπτο, όπου ένα κτίριο στο Δέλτα του Νείλου κατέρρευσε εν μέρει μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άτομα και να τραυματιστούν άλλα 29, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το Associated Press, ένα βραχυκύκλωμα προκάλεσε την έκρηξη ενός λέβητα, η οποία με την σειρά της προκάλεσε την εκδήλωση της πυρκαγιάς στον δεύτερο όροφο μιας επιχείρησης στην πόλη el-Mahalla, στην επαρχία Gharbia. Αυτό οδήγησε στη μερική κατάρρευση του κτιρίου, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου Τύπου του κυβερνήτη.

استمرار عمليات الحماية المدنية لاستخراج ضحايا حريق مصبغة ملابس بالمحلة#العربية_مصر pic.twitter.com/1tMoM2d8Iw — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) September 26, 2025

Ο κυβερνήτης Ashraf al-Gendy, ο οποίος επισκέφθηκε τον τόπο του συμβάντος, δήλωσε ότι οι ομάδες έκτακτης ανάγκης κατάφεραν να περιορίσουν πλήρως τη φωτιά και να απομακρύνουν τα κατεστραμμένα τμήματα του κτιρίου, αλλά οι διασώστες εξακολουθούν να προσπαθούν να ανασύρουν τρία άτομα από τα ερείπια. Η κατάστασή τους είναι ασαφής.

Το υπουργείο Εργασίας της Αιγύπτου ανέφερε σε δήλωσή του ότι ορισμένα μέλη του προσωπικού της πολιτικής άμυνας έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε εντατική θεραπεία, οκτώ εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και οι υπόλοιποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και πήραν εξιτήριο, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη.

Διαβάστε επίσης