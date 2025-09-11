Έκρηξη βυτιοφόρου με φυσικό αέριο στο Μεξικό - 4 νεκροί και 90 τραυματίες - Βίντεο

Μια δραματική έκρηξη σημειώθηκε στην Πόλη του Μεξικού χθες όταν ένα φορτηγό που μετέφερε χιλιάδες λίτρα βενζίνης εξερράγη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις θανάτους και περίπου 90 τραυματισμούς.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην Ισταπαλάπα, μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της μεξικανικής πρωτεύουσας.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφέρθηκαν από τον Τύπο έδειχναν την ακριβή στιγμή της έκρηξης, η οποία προκάλεσε φλόγες ορατές από μεγάλη απόσταση. Βίντεο κατέγραψαν την απελπισία των τραυματιών, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας που κουβαλούσε ένα μωρό και ανδρών με καμένα ρούχα και ορατά τραύματα.

Σύμφωνα με τη δήμαρχο Κλάρα Μπρουγκάντα, το φορτηγό ανατράπηκε πριν από την έκρηξη, με αποτέλεσμα 19 θύματα να υποστούν εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού. «Δυστυχώς, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους τέσσερις», δήλωσε η Μπρουγκάντα, σημειώνοντας ότι τα θύματα ήταν ηλικίας από ενός έως 60 ετών

Terrible video shows the gas truck exploded near the Concordia Bridge in Iztapalapa, Mexico City, Mexico this afternoon, sparking a massive fire on the street.



Mexico City Mayor Clara Brugada said a preliminary report shows 57 people were injured, pic.twitter.com/FI1I49g2qe — Adam Kruś (@adam_krus) September 11, 2025