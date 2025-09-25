Αγγλία: Μεγάλη έκρηξη και φωτιά σε αποθήκη στο Σουίντον – Συναγερμός στη βιομηχανική ζώνη

Συναγερμός στο Σουίντον της Αγγλίας μετά από ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη στη βιομηχανική ζώνη Γκράουντγουελ

Αγγλία: Μεγάλη έκρηξη και φωτιά σε αποθήκη στο Σουίντον – Συναγερμός στη βιομηχανική ζώνη
Iσχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε αποθήκη στη βιομηχανική ζώνη Γκράουντγουελ του Σουίντον, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για δυνατό κρότο και φλόγες που υψώθηκαν στον ουρανό, με τα σπίτια να «τρέμουν» από το ωστικό κύμα.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο. Τουλάχιστον δέκα πυροσβεστικά οχήματα και ειδικός εξοπλισμός επιχειρούν για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει δρόμους γύρω από την περιοχή, όπως η οδός Κρικλέιντ, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για θύματα ή τραυματίες. Η αστυνομία του Γουίλτσιρ αναφέρει ότι η κατάσταση παραμένει σοβαρή, ενώ τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται.

